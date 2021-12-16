Московские и петербургские артисты выступили с поддержкой обращения Ивана Краско к президенту России

Культурная столица, привлекающая каждый год толпы туристов, окончательно пришла в запущение. Заснеженные улицы с неубранными сугробами, гололедица на дорогах и тротуарах, карнизы домов с налипшими сосульками... Остаться равнодушным к такой обстановке вряд ли может хоть один петербуржец, и прославленные жители города — не исключение. Так, накануне актер, народный артист России Иван Краско обратился с просьбой о помощи к президенту страны Владимиру Путину, подчеркнув, что ситуация в городе стала «невыносимой для жизни» и попросту опасной для пожилых людей. Инициатива не осталась незамеченной, причем не только различными СМИ: в поддержку артиста выступили творческая интеллигенция Петербурга и коллеги по цеху Ивана Ивановича.

Происходящее в городе этой зимой — истинный стыд и позор, считает актриса театра и народная артистка России Светлана Крючкова. Когда в столице и других городах нашей страны царит чистота, даже центр Петербурга, его туристическое лицо, утопает в грязи и неубранном снеге.

«Такая грязища, какие-то застывшие сугробы — люди могут переломаться, а им (чиновникам. — Прим. ФАН) наплевать на это, ведь человеческая жизнь для них ничего не стоит. Все правильно сделал Иван Иванович Краско, и я его поддерживаю. И пусть все остальные актеры подпишутся, все, кто может. Надо, чтоб все известные люди подписались под таким письмом и послали еще Путину. И если до него лично не дойдет, то дойдет до кого-то там все равно. И они по шапке тут все получат от Москвы! Чтобы зашевелились хоть немножко, — эмоционально высказалась артистка. — Естественно, у Краско был шаг отчаяния. Сколько раз им еще надо говорить? Они сами разъехались где-то по загородам и там живут. Самим надо жить в тех же условиях, где живут люди, чтобы начать делать хоть что-то для людей. Больше уважения к людям надо иметь — и тогда все будет нормально».

Федеральное агентство новостей /

Точку зрения артистов (да и доброй половины простых петербуржцев) разделяет актер Андрей Ургант. Прихода зимы, по его ощущениям, местные власти не ожидали, поэтому ситуация в первые дни сезона стала ни много ни мало катастрофической.

«Было страшно, когда сейчас все растаяло. Люди падают, ломают себе руки-ноги. Я сам упал и чудом не сломал себе ничего. Мне кажется, это недопустимо для такого великого города, как наш, который выдержал столько испытаний, — поделился артист. — Я солидарен с Иваном Ивановичем. Он человек заслуженный, пожилой, к его голосу прислушались. Может быть, если бы это был любой другой человек, то не было бы такой быстрой реакции. Вообще чудо, что, оказывается, письма петербуржцев, которые переживают за город, доходят».

politexpert.net / Евгений Зайцев

Негодование и изумление по поводу неубранной Северной столицы распространились не только на ее жителей, но и гостей. Многие москвичи отмечают, что искренне удивлены тому, в каком безобразном состоянии находятся улицы, дворы и скверы города, который так манил туристов еще пару месяцев назад.

«Я большую часть времени провожу в Москве, но был два дня в Петербурге и удивился количеству неубранного снега на всех улицах города — начиная от центра и заканчивая Бухарестской улицей, где живет мама. Я два дня ездил на машине и поражался, насколько город находится в запущенном состоянии, — отметил в разговоре с изданием актер театра и кино, режиссер и телеведущий Александр Галибин. — Не знаю, наверное, нужно, чтобы русскому человеку дали по нижнему этажу, чтобы открылись глаза. Вероятно, вот такой удар и был получен из центра под низ, чтобы человек понял, что за городом нужно следить, за ним нужно ухаживать. Это неправильно, что там происходит. Я, например, был очень сильно удивлен, и все мое окружение тоже было удивлено. Моя 92-летняя мама, к слову, боялась выходить на улицу».

Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев

Уровню уборки и безопасности в осенне-зимнем Петербурге удивлен и другой московский актер и режиссер Борис Галкин. Ответственных за состояние городских улиц он называет бессовестными и безответственными людьми, а картину на улицах чудовищной.

«Бывали даже какие-то уникальные вещи по головотяпству всех, кто отвечает за безопасность. На моих глазах оторвался водосток. В трубе сконцентрировался лед, на моих глазах — буквально в двух-трех метрах — он падает. Прошла вперед мама с ребенком, а за ее спиной эта штука рухнула, — не без изумления вспоминает Галкин. — Я тут всецело на стороне людей, которые возмущены такой безалаберностью и безответственностью. Не знаю, может, не хватает средств на работу. Но тогда их нужно увеличивать. Это безопасность людей. Особенно в Петербурге почему-то происходит такая история».

Невские Новости /

К сожалению, подобные случаи, которые иначе как чудовищными не назовешь, происходят далеко не в спальных районах Петербурга или его окраинах. Травмы прохожих, аварии на дорогах, рухнувшие на машины льдины — все это приметы центра и самых популярных у туристов мест. Даже прекрасная набережная Фонтанки не стала исключением: не будь власти и коммунальные службы столь безалаберны, артист Иван Краско не боялся бы выйти из дома и не обратился бы с криком о помощи к лидеру страны.

«Конечно, его можно понять. Но жаль, что я об этом не знал раньше — я бы приехал с лопатой и просто убрал бы у него снег во дворе, у подъезда, везде. Сам, своими руками, чтобы не было никаких проблем, — признался певец и композитор Игорь Корнелюк. — Я уже давно понял принцип: если ты хочешь, чтобы что-то было хорошо, сделай это сам. Мне горько, что такая история произошла с этим замечательным артистом, и, конечно, по-человечески я ему сочувствую. Он написал письмо, и это его право, я его в этом поддерживаю. Но честно, если бы я знал раньше — нисколько не иронизирую по этому поводу — то просто бы приехал в его двор с лопатой и убрал снег. Жалко, что я об этом не знал — я бы ему помог эту проблему решить».

vk.com / igorkorneluk_official

Но пока, к сожалению, город продолжает утопать то в снегу, то в грязи, и вместо чуда петербуржцы ждут наступления весны. В марте и апреле снег уж точно растает, тогда и будем ходить по сухому асфальту, неутешительно резюмирует актер театра и кино Алексей Чардымский.

«Такое ощущение, что все взяли за основу фразу бывшего губернатора Петербурга: «Снег пусть убирает тот, кто его разбросал». Но это за гранью добра и зла. Постоянные пробки, не пройти, не проехать. Не знаю, что с этим делать. Может быть, когда-нибудь нас услышат небеса и не будут бросать нам снег? Но пока бросают, поэтому его надо как-то убирать. Просто такое ощущение, что нет ни техники, ни специалистов, мне вспоминаются блокадные кадры… Но тогда была война, время другое, сейчас что мешает? Я не знаю, что делать. Хотя думаю, что когда-нибудь станет лучше», — с надеждой заключает артист.

Невские Новости / Тильда Котлинская

Ранее ФАН сообщал, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обвинил в ситуации с неубранным снегом на улицах города местных автомобилистов. Городские службы, по его словам, с последствиями снегопада «справились».