Путин поручил Минздраву и соцблоку улучшить работу с беременными на ранних сроках

Москва, 16 декабря. Российский лидер Владимир Путин призвал Минздрав и весь социальный блок правительства страны серьезно заняться темой своевременных анализов и скрининга на ранних стадиях беременности.

Кроме того президент России призвал ведомство использовать в работе современные методики. Об этом он заявил на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

«Нужно своевременно делать анализы, проверки, скрининг на ранних стадиях беременности. В России это та тема, которой нужно заниматься Министерству здравоохранения — всему социальному блоку основательно», — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что президент России планирует посетить один из храмов на Рождество. Однако на данный момент неизвестно, какой именно храм посетит глава государства.