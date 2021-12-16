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СМИ ЦАР раскритиковали экспертов ООН за давление на судебную систему республики

Весь мир
СМИ ЦАР раскритиковали экспертов ООН за давление на судебную систему республики
pixabay.com  / 

Банги, 16 декабря. Сотрудники центральноафриканского новостного портала 236 Actu раскритиковали экспертов ООН за попытку вмешательства в дела судебного сектора республики.

«Требование представителей Организации Объединенных Наций вернуть освобожденного министра животноводства ЦАР Хасана Буба под стражу — это нарушение суверенитета нашей страны. Согласно их заявлениям, его нахождение на свободе препятствует борьбе с безнаказанностью.

Президент Фостен-Арканж Туадера в инаугурационной речи заявлял, что все преступники ответят за бесчинства. В ходе справедливого расследования Специальный уголовный суд не нашел доказательств по делу Буба. Однако эксперты ООН не упускают возможности вновь беспочвенно его обвинить», — написано в материале.

По мнению аналитиков, подобные действия со стороны сотрудников иностранных структур недопустимы. Журналисты считают, что они направлены на подрыв усилий, которые правительство Центральноафриканской Республики прилагает для обеспечения безопасности мирного населения.

Ранее жители деревни Бойо потребовали власти вывести с территории населенного пункта неэффективный контингент многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) и заменить его на подразделение национальной армии (FACA).

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эфиопия цар
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