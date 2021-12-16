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Жуков поделился воспоминаниями о расставании с экс-участником «Руки Вверх!» Потехиным

Шоу-бизнес
Жуков поделился воспоминаниями о расставании с экс-участником «Руки Вверх!» Потехиным
Prt Scr youtube.com  /  Super

Москва, 16 декабря. Звезда группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков рассказал, какие отношения связывают его с бывшим коллегой Алексеем Потехиным, и вспомнил, как понял, что их дружбе пришел конец.

Жуков стал гостем YouTube-проекта «Алена, блин!». Музыкант затронул тему судьбы культовой группы «Руки Вверх!» в интервью журналистке Алене Жигаловой. Несмотря на популярность, коллега солиста Потехин оставил тандем. Артист вспомнил, в какой момент их отношения дали трещину.

«Мы, знаете, как муж с женой, когда люди уже похожи становятся к какому-то возрасту, и там перемешивается все. И мы стали замечать, что знаем друг друга настолько хорошо, что Леша говорит фразу, а я знаю, как он ее закончит. Я знаю наперед, что он сейчас скажет, как себя поведет. Мы уже стали настолько неинтересны друг другу», — поделился артист.

По словам музыканта, он по-прежнему поддерживает общение с бывшим товарищем и коллегой. Однако их давно перестала связывать былая дружба, теперь они лишь обмениваются поздравлениями по праздникам.

Жуков также вступился за молодых исполнителей и поставил в пример певицу Клаву Коку. Артист отметил, что считает ее своей «реинкарнацией» с тех пор, как убедился в ее трудолюбии.

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