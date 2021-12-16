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Западные НПО признали преступления боевиков против мирных жителей Эфиопии

Весь мир
Западные НПО признали преступления боевиков против мирных жителей Эфиопии
wikipedia.org  /  Mattias Kiel Nielsen/PD

Аддис-Абеба, 16 декабря. Западные неправительственные организации Amnesty International и Human Rights Watch признали ответственность радикальных формирований за многочисленные преступления, совершенные ими на территории нескольких штатов Эфиопии.

«Новая волна злоупотреблений со стороны сил Амхара в отношении мирных жителей Тыграя, оставшихся в нескольких городах на западе штата, должна вызвать тревогу. Без срочных международных действий по предотвращению дальнейших зверств мирные жители, особенно те, кто находится под стражей, подвергаются серьезной опасности».

Важно отметить, что с момента начала затяжного конфликта прошло более года. Однако западные НПО обратили внимание на многочисленные убийства, грабежи и поджоги, совершенные сепаратистами только сейчас, после череды громких побед национальной армии на полях сражений в штате Амхара.

Ранее Соединенные Штаты Америки отказались от поддержки боевиков после их поражений в столкновениях с правительственными войсками Эфиопии. Смена баланса сил в пользу легитимного правительства заставила запад признать преступления радикалов.

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африка эфиопия
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