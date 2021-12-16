Кристина Асмус месяц провела в больнице с дочерью

Москва, 16 декабря. Звезда триллера «Текст» Кристина Асмус поделилась переживаниями из-за частых болезней. Артистка призналась, что ей потребовалась госпитализация.

Асмус регулярно делится с поклонниками подробностями личной жизни и новостями о предстоящих проектах в мире кино. Однако в ноябре актриса неожиданно перестала откровенничать с фанатами. Как оказалось, звезда столкнулась с проблемами со здоровьем.

«Адский ноябрь у нас был. Не писала об этом, потому что много всего навалилось. Мы месяц провели в больнице. Сначала с ребенком лежала, потом я одна с жесткой лихорадкой, потом опять с дочкой. Столько скорых мы в жизни не вызывали», — пожаловалась актриса в Instagram.

По словам Асмус, медики ставили ей самые разные диагнозы. Кроме того, из-за состояния звезды театру пришлось отменить сразу несколько спектаклей с ее участием. Актриса так и не сообщила, удалось ли ей привести здоровье в норму, но она обратила внимание поклонников на значение вакцинации.

Актриса также не стала раскрывать причины госпитализации. Однако в ноябре она признавалась, что оказалась в больнице с кишечной инфекцией.