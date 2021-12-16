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Экс-звезда шоу «Гoлoc» Интарс Бусулис пожаловался на отсутствие концертов

  /   Обновлено: 16 декабря 2021 21:14
Шоу-бизнес
Экс-звезда шоу «Гoлoc» Интарс Бусулис пожаловался на отсутствие концертов
instagram.com  /  @intarsbusulis

Москва, 16 декабря. Бывший участник шоу «Точь-в-точь» Интарс Бусулис рассказал о карьере после участия в музыкальных проектах и признался, что из-за пандемии остался без работы.

Бусулис стал одним из самых популярных латвийских исполнителей после триумфа на фестивале «Новая волна». Кроме того, артист пытался покорить телепроекты «Гoлoc» и «Точь-в-точь».

В этом году музыкант станет участником новогоднего концерта в «Крокус Сити Холле», однако это выступление станет редким за долгое время. Так, артист признался в беседе с изданием «Дни.ру», что остался без работы во время пандемии.

«Остаться без денег — это несчастье. И не дай бог его на себе испытать. Сейчас странные времена в плане творчества, работы. Я, например, прежде пел в Беларуси, Казахстане, Узбекистане, но уже полтора года нигде не был. В России за это время выступал всего шесть или семь раз. А когда-то было шесть визитов за две недели!» — поделился артист.

Шоу «Гoлoc» осталось без своего бессменного наставника со смертью композитора Александра Градского. Создатели проекта нашли три варианта замены культового музыканта.

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Все новости / Шоу-бизнес / Экс-звезда шоу «Гoлoc» Интарс Бусулис пожаловался на отсутствие концертов
певец гoлoc буслис
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