Лавров заявил о недопустимости внешнего вмешательства в дела Судана

Москва, 16 декабря. Министр иностранных дел России Сергей Лавров переговорил с председателем Суверенного совета Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

В ходе телефонного разговора политики обсудили ситуацию в восточноафриканской стране, а также состояние отношений между двумя государствами и перспективы их дальнейшего развития. Они высоко оценили координацию Москвы и Хартума на международных площадках и в ООН в частности.

«Отмечена важность активизации деятельности Российско-Суданской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в расширении делового партнерства между двумя странами», — говорится в заявлении.

Глава МИД РФ подтвердил поддержку Москвы усилиям по урегулированию кризиса в африканском государстве. Он отметил недопустимость любого иностранного вмешательства во внутренние дела республики.

Ранее президент ФЗНЦ Максим Шугалей указал на недипломатичное поведение посла Великобритании в Судане. Последний через соцсети призвал граждан страны выйти на митинги.