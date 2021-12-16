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Маша Распутина нашла работу для оскандалившейся дочери

Шоу-бизнес
Маша Распутина нашла работу для оскандалившейся дочери
Global Look Press  /  Alexander Keltik/Russian Look

Москва, 16 декабря. Певица Маша Распутина решила отвлечь дочь Марию Захарову после резонансного выпуска шоу «Прямой эфир». Артистка устроила наследницу на работу к дизайнеру Анике Керимовой.

Распутина оказалась в центре скандала после эфира шоу Андрея Малахова, где дочь артистки обвинила ее пасынка в домогательствах. Исполнительница не оценила откровений наследницы. Сперва звезда пригрозила, что выставит ее из дома, если та вновь отправится на ток-шоу.

Теперь Распутина нашла для дочери занятие, передает «СтарХит». Дизайнер Керимова поделилась деталями.

«Рабочий график — с 11 до 22 часов. Два выходных в неделю. Зарплата достойная, плюс процент от продаж», — сообщила Керимова.

Дизайнер также отметила, что Захарова обладает не только отличной внешностью, но и вкусом. По мнению модельера, у дочери Распутиной есть будущее в мире моды. Возможно, она даже сможет стать самостоятельным дизайнером.

Распутина также готовится к суду против экс-супруги своего мужа. Поводом для разбирательств послужили высказывания Захаровой о подкупе священника ради фейкового венчания артистки.

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Все новости / Шоу-бизнес / Маша Распутина нашла работу для оскандалившейся дочери
захарова распутина керимова
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