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Нецензурная речь главы Волгоградской области Бочарова в ходе прямой линии попала на видео

Политика
Нецензурная речь главы Волгоградской области Бочарова в ходе прямой линии попала на видео
Pr Scr vk.com

Волгоград, 16 декабря. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров использовал ненормативную лексику во время общения с жителями региона.

Чиновник выругался матом, комментируя ситуацию с транспортной доступностью острова Сарпинский. Он дал понять, что это не является большой проблемой. Инцидент попал на видео, после чего был растиражирован в Сети.

«***, понятно, как ее (проблему — Прим. ред.) решать», — сказал Бочаров в ходе прямой линии.

На Украине ранее произошел похожий инцидент. Депутат от партии «Слуга народа» Игорь Негулевский начал выступление в Верховной раде с матерных слов. Парламентарий поднял вопрос о предоставлении жилья пострадавшим от взрыва в Новой Одессе.

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