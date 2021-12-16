«Оператор ГТС Украины»: транзит российского газа по итогам года снизится на треть

Киев, 16 декабря. Физический транзит российского газа через украинскую территорию по итогам 2021 года будет на треть меньше, чем в 2020-м, заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

В текущем году транзит сырья из России в Европу по всем маршрутам составит порядка 145 млрд кубометров, и это «минимум за последние шесть лет», отметил Макогон. Суточный объем не превышает 109 млн кубометров, то есть меньше контрактных объемов.

«"Газпром" рапортует о прокачке через Украину в 2021 году 40 млрд куб. м. Это почти на 30% меньше, чем в 2020 году, и на 45% меньше, чем в 2019», — написал он на своей странице в Facebook.

Тем временем газовые фьючерсы на нидерландском хабе TTF впервые с 6 октября превысили 1700 долларов за тысячу кубометров. На пике осенью котировки достигали почти 2000 долларов, что спровоцировало энергетический кризис в Европе.