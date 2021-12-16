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«Оператор ГТС Украины»: транзит российского газа по итогам года снизится на треть

  /   Обновлено: 16 декабря 2021 21:01
Экономика
«Оператор ГТС Украины»: транзит российского газа по итогам года снизится на треть
ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 16 декабря. Физический транзит российского газа через украинскую территорию по итогам 2021 года будет на треть меньше, чем в 2020-м, заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

В текущем году транзит сырья из России в Европу по всем маршрутам составит порядка 145 млрд кубометров, и это «минимум за последние шесть лет», отметил Макогон. Суточный объем не превышает 109 млн кубометров, то есть меньше контрактных объемов.

«"Газпром" рапортует о прокачке через Украину в 2021 году 40 млрд куб. м. Это почти на 30% меньше, чем в 2020 году, и на 45% меньше, чем в 2019», — написал он на своей странице в Facebook.

Тем временем газовые фьючерсы на нидерландском хабе TTF впервые с 6 октября превысили 1700 долларов за тысячу кубометров. На пике осенью котировки достигали почти 2000 долларов, что спровоцировало энергетический кризис в Европе.

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