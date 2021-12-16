Столтенберг заявил, что НАТО использует политику «открытых дверей» на встрече с Зеленским

Брюссель, 16 декабря. Североатлантический альянс в последние годы подтвердил, что его политика «открытых дверей» подтверждается действиями. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Представитель Альянса выступил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским по итогам встречи в Брюсселе.

«НАТО в последние годы подтвердила, что ее политика "открытых дверей" - это не только слова, но и действия. В том числе за счет приглашения новых стран: Черногория и Северная Македония стали членами», — сказал Столтенберг.

Генсек НАТО подчеркнул, что также поддерживает Украину в ее стремлении войти в Альянс. По словам Столтенберга, объединение останется верно своей политике и в будущем.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что НАТО постепенно подминает под себя Украину. Представитель Кремля также опроверг слухи о «военной угрозе» для Киева со стороны Москвы.