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Столтенберг заявил, что НАТО использует политику «открытых дверей» на встрече с Зеленским

Политика
Столтенберг заявил, что НАТО использует политику «открытых дверей» на встрече с Зеленским
Федеральное агентство новостей

Брюссель, 16 декабря. Североатлантический альянс в последние годы подтвердил, что его политика «открытых дверей» подтверждается действиями. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Представитель Альянса выступил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским по итогам встречи в Брюсселе.

«НАТО в последние годы подтвердила, что ее политика "открытых дверей" - это не только слова, но и действия. В том числе за счет приглашения новых стран: Черногория и Северная Македония стали членами», — сказал Столтенберг.

Генсек НАТО подчеркнул, что также поддерживает Украину в ее стремлении войти в Альянс. По словам Столтенберга, объединение останется верно своей политике и в будущем.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что НАТО постепенно подминает под себя Украину. Представитель Кремля также опроверг слухи о «военной угрозе» для Киева со стороны Москвы.

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нато столтенберг зеленский
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