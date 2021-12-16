Помощник Сергея Соловьева рассказал о частых болезнях режиссера после смерти сына

Москва, 16 декабря. Помощник кинорежиссера Сергея Соловьева рассказал о последних часах его жизни и состоянии здоровья в последнее время.

Перед смертью Соловьев не раз оказывался в больнице. Болезни стали сопровождать его после смерти сына в 2018 году. Сахарный диабет привел к появлению трофической язвы на ноге кинодеятеля, рассказал его помощник kp.ru.

Два года назад режиссер перенес операцию, чтобы сохранить ногу. За ним в последние годы ухаживала сиделка. Помощник вспомнил и день смерти Соловьева — 13 декабря. По его словам, все произошло внезапно и ничто не предвещало скоропостижный уход.

«Он шутил, улыбался. Ему позвонила Татьяна Друбич (экс-жена. — Прим. ред.), сказала: "Я еду к тебе". Она часто его навещала. Он отказался, мол, все нормально, приезжать не надо. Это было примерно в 16:00. А через час его не стало», — отметил помощник Соловьева.

По его словам, режиссер начал задыхаться у себя в квартире, поэтому сиделка вызвала скорую помощь, но медики не успели ничем ему помочь.

Соловьева похоронили на Троекуровском кладбище в Москве 16 декабря. В этот же день прошло отпевание режиссера фильма «Асса» в церкви Иоанна Богослова.