Кабмин может пересмотреть закон о защите капиталовложений

Москва, 16 декабря. Правительство России проводит консультации с представителями крупного бизнеса, чтобы создать выгодные условия для привлечения инвестиций, пишут «Известия».

Соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) должно быть скорректировано, чтобы большее количество инвесторов могло вложиться в отечественные проекты. Режим СЗПК в прошлом году действовал в качестве эксперимента, но с апреля новые сделки не заключались.

Кабмин составил программу из восьми пунктов по совершенствованию инвестиционного режима и рассчитывает, что новые параметры будут утверждены уже в весеннюю сессию Госдумы. До этого времени раз в две недели станет собираться рабочая группа, составленная из представителей бизнеса, профильных ведомств, ФНС, глав регионов и двух профильных комитетов нижней палаты парламента.

Вложения в основной капитал в Москве с января по сентябрь превысили 2,5 трлн рублей, сообщили ранее в столичной мэрии. В свою очередь губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отмечал, что объем инвестиций в капитал предприятий региона в первом полугодии увеличился на 15,7%. Показатель достиг 212,9 млрд рублей, цитирует его «ФедералПресс».