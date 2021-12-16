Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 декабря 21:41
21:38
Общество
Московские и петербургские артисты выступили с поддержкой обращения Ивана Краско к президенту России
21:34
Политика
Путин пошутил о важности выбора партнера для свидания
21:30
Весь мир
Анкара может объявить чрезвычайное положение из-за экономического кризиса
21:29
Весь мир
Духовенство Тыграя разорвало отношения со Священным Синодом Эфиопской православной церкви
21:24
Общество
Путин поручил Минздраву и соцблоку улучшить работу с беременными на ранних сроках
21:23
Весь мир
СМИ ЦАР раскритиковали экспертов ООН за давление на судебную систему республики
21:22
Весь мир
Западные НПО признали преступления боевиков против мирных жителей Эфиопии
21:18
Шоу-бизнес
Жуков поделился воспоминаниями о расставании с экс-участником «Руки Вверх!» Потехиным
21:15
Шоу-бизнес
Кристина Асмус месяц провела в больнице с дочерью
21:14
Весь мир
Лавров заявил о недопустимости внешнего вмешательства в дела Судана
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Кабмин может пересмотреть закон о защите капиталовложений

Экономика
Кабмин может пересмотреть закон о защите капиталовложений
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 16 декабря. Правительство России проводит консультации с представителями крупного бизнеса, чтобы создать выгодные условия для привлечения инвестиций, пишут «Известия».

Соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) должно быть скорректировано, чтобы большее количество инвесторов могло вложиться в отечественные проекты. Режим СЗПК в прошлом году действовал в качестве эксперимента, но с апреля новые сделки не заключались.

Кабмин составил программу из восьми пунктов по совершенствованию инвестиционного режима и рассчитывает, что новые параметры будут утверждены уже в весеннюю сессию Госдумы. До этого времени раз в две недели станет собираться рабочая группа, составленная из представителей бизнеса, профильных ведомств, ФНС, глав регионов и двух профильных комитетов нижней палаты парламента.

Вложения в основной капитал в Москве с января по сентябрь превысили 2,5 трлн рублей, сообщили ранее в столичной мэрии. В свою очередь губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отмечал, что объем инвестиций в капитал предприятий региона в первом полугодии увеличился на 15,7%. Показатель достиг 212,9 млрд рублей, цитирует его «ФедералПресс».

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Кабмин может пересмотреть закон о защите капиталовложений
правительство рф инвестиции капиталовложения СЗПК инвестиционный климат
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать