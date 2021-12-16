Банги, 16 декабря. Заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева опровергла обвинения британского коллеги Джеймса Роскоу в адрес отечественных инструкторов.

«Что касается озвученных рядом стран обвинений в адрес России, то ничего нового в этих информационных вбросах нет. Обращаем внимание на то, что все высказавшиеся страны и те, кто скорее всего, затронут эту тему после меня, имеют весьма печальную историю дестабилизации стран, и не только в Африке, а также массовых преступлений против целых народов», — заявила Евстигнеева.

Согласно заявлению зампостпреда Великобритании, россияне «подрывают работу международных миротворцев». Однако дипломат не посчитал нужным уточнить, что именно помощь Москвы позволила правительству Центральноафриканской Республики завершить затяжной конфликт и вернуть в страну мир.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

«Голубые каски» в это время становились виновниками сотен преступлений, многие из которых привели к смерти гражданского населения. Также Роскоу не упомянул, что российские инструкторы, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера» находятся в ЦАР с одобрения Совета Безопасности ООН и по приглашению легитимных властей страны.

Ранее пресс-секретарь лидера Центральноафриканской Республики Альберт Ялоке Мокпем осудил антироссийские санкции, введенные Европарламентом против отечественных специалистов. По его мнению, кампания ЕС является несправедливой мерой, которая очерняет работу союзных сил.