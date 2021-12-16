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Ольга Бузова станцевала у елки в нижнем белье и прозрачном халате

Шоу-бизнес
Ольга Бузова станцевала у елки в нижнем белье и прозрачном халате
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Москва, 16 декабря. Телеведущая Ольга Бузова показала новогодний танец в образе Снегурочки, чтобы сообщить о релизе новой песни. Однако интернет-пользователи неоднозначно отреагировали на выступление звезды.

Бузова активно строит карьеру в шоу-бизнесе вскоре после выздоровления — артистка прошла реабилитацию после травмы руки. Звезда стала наставником в белорусском шоу «Х-Фактор» и уже успела записать новый трек. Исполнительница анонсировала его премьеру в новом ролике в Instagram, где предстала в провокационном наряде Снегурочки на фоне новогодней елки.

«Хотели бы такую Снегурочку? Мои хорошие, новогодний трек выйдет сегодня в 23.59», — заявила артистка.

Танец звезды в прозрачном халате и белье вызвал недоумение у подписчиков. Некоторые отметили, что Бузова рискует превратиться в балерину Анастасию Волочкову.

«Какие же неуклюжие движения»;

«Странновато как-то»;

«Кто-то пошел по пути Волочковой», — писали фолловеры.

Стоит отметить, что подписчики всегда сурово относятся к телеведущей. Недавно фолловеры раскритиковали наряд Бузовой, которая надела босоножки с черными носками.

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Все новости / Шоу-бизнес / Ольга Бузова станцевала у елки в нижнем белье и прозрачном халате
музыка бузова снегурочка
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