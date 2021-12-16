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Киану Ривз рассказал о появлении мема с его грустным фото

Шоу-бизнес
Киану Ривз рассказал о появлении мема с его грустным фото
wikipedia.org  /  Siebbi / CC BY 3.0

Вашингтон, 16 декабря. Популярный в Сети мем «грустный Киану» Ривз появился в 2010 году. Тогда папарацци сделали фотографию с актером, на которой он ест сэндвич в парке с очень печальным выражением лица. Артист прокомментировал знаменитый снимок.

Звезда «Матрицы» Ривз после появления этого мема в Сети стал символом грусти и тоски на много лет вперед. 14 декабря на YouTube-канале американского The Late Show появилось видео с актером, в котором он рассказал, о чем думал в момент создания культовой фотографии.

«Я просто ел сэндвич, чувак! Я думал. У меня кое-что происходило. Я был голоден», — заявил Ривз ведущему Стивену Кольберу.

Артист также признался, что известная многим фотография вдохновила художника комиксов BRZRKR, в экранизации которых Ривз намерен принять участие.

Ранее актер раскрыл главную идею нового фильма «Матрица: Воскрешение», в котором сыграл главного героя Нео. По словам звезды, главная мысль новой части культовой франшизы заключается в «стремлении к жизни». Он отметил, что в четвертой части философский посыл схож с идеями буддизма, но только в нем «практически нет идеи смерти».

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Все новости / Шоу-бизнес / Киану Ривз рассказал о появлении мема с его грустным фото
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