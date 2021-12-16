Военнослужащие ЗВО провели практические стрельбы из РПГ-7 и АГС-17 «Пламя» в Подмосковье

Москва, 16 декабря. Практические стрельбы с применением ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя» прошли на полигоне Головеньки в Московской области.

Как указывается в сообщении пресс-службы Западного военного округа, полигон принадлежит Кантемировской танковой дивизии. Военнослужащие ЗВО по время учений должны были отработать различные способы скрытного передвижения и поражения целей с применением приборов наблюдения и прицеливания.

Во время выполнения упражнений гранатометчики использовали современный опыт ведения локальных военных конфликтов в городских условиях. Чтобы поразить бронетехнику условного противника, бойцы применяли РПГ-7 и АГС-17 «Пламя».

Ранее сообщалось, что разведчики Таманской мотострелковой дивизии провели тактические учения по захвату секретной информации на полевом командном пункте. Военнослужащие ЗВО проходят постоянную подготовку, чтобы иметь возможность отразить атаку возможного противника. В то же время, отмечает «Царьград», США могут ограничить учения в Европе, чтобы не конфликтовать с Россией.