Кети Топурия рассказала о проблемах отца с наркотиками и преступностью в 90-е

Москва, 16 декабря. Певица Кети Топурия поделилась воспоминаниями об отце Андро. Артистка призналась, что у мужчины были непростые отношения с законом.

Солистка группы «А’Студио» дала интервью в рамках YouTube-проекта Надежды Стрелец. Исполнительница затронула в беседе тему семьи и призналась, что ее отец был криминальным авторитетом в Грузии в 90-е годы. Артистка призналась, что в тот период Топурия столкнулся с проблемами зависимости.

«Папа был суперотцом. Это были 90-е годы, мы жили в Грузии. Он был вором в законе, был сложный период в стране, на улице порядок наводили они. У папы была зависимость, в те годы в Грузии это была прям болезнь. Потом пришел [Михаил] Саакашвили, отец переехал в Москву», — поделилась артистка.

Отец Топурии перенес обширный инфаркт вскоре после ареста. После он ушел из жизни. Артистка также высказалась о слухах про родителя: некоторые СМИ были убеждены, что он был осужден за убийство. По словам певицы, ее отец лишь был задержан за драку, в которой погиб юноша. Однако позднее папу поп-звезды оправдали, передает «Вечерняя Москва».

Певица Вика Цыганова также поделилась тяжелыми воспоминаниями об отце. Артистка призналась, что папа умер у нее на руках.