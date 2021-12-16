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SANA: местные жители развернули автоколонну ВС США в сирийской провинции Хасака

Армия
SANA: местные жители развернули автоколонну ВС США в сирийской провинции Хасака
twitter.com  /  @CJTFOIR

Дамаск, 16 декабря. Автоколонна американских ВС и курдских бойцов из «Сирийских демократических сил» (СДС) не смогла проехать по шоссе в город Камышлы, расположенный на севере провинции Хасака в Сирии.

В сообщении информагентства SANA говорится, что жители поселков Дамаджия и Бу-Зувейль преградили путь иностранным военным, перекрыв проезжую часть. Отмечается, что автоколонну забросали камнями. Военнослужащие ВС США и курды были вынуждены развернуться.

Подчеркивается, что похожий инцидент на подступах к Камышлы произошел несколько дней назад. Тогда дорогу американскому патрулю преградили военнослужащие сирийской армии. Их блокпост находился в населенном пункте Телль-Дахаб.

Ранее сообщалось, что в провинции Алеппо на севере Сирии протурецкие боевики похитили нескольких детей. Местные СМИ сообщили, что экстремисты требуют выкуп у родителей и родственников.

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Сирия вс сша бронетехника
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