Москва, 16 декабря. Провокационные действия Великобритании в Черном море не привели Лондон к желаемому результату. Такое мнение высказал военный эксперт, капитан 1-го ранга Василий Дандыкин.

Он прокомментировал заявление британских военных, в котором они назвали действия российских моряков в отношении эсминца Defender «непрофессиональными». В беседе с «ПолитРоссией» эксперт указал, что британцам просто не понравилось, как Россия превратила в «пшик» их попытки навязать свои правила в Черном море.

Стоит напомнить, британский военный корабль планировал нарушить государственную границу России у берегов Крыма. Намеренную провокацию британцев подтвердил тот факт, что на борту эсминца изначально находился журналист. РФ дала решительный ответ на подобные действия. В итоге экипаж Defender был вынужден отступить. Дандыкин одним словом описал, что получилось из спецоперации ВМС Великобритании.

«Из этой операции получился "пшик"», — подчеркнул аналитик.

Он добавил, что британцы бежали из территориальных вод России, испугавшись предупредительных выстрелов наших пограничных кораблей и бомбометаний российской авиации, хотя бомбы были учебными.

Ранее читатели британского издания Daily Mail назвали Крым частью РФ и призвали США прекратить провокации у российских границ. Кроме того, передает «Царьград», политолог Александр Дудчак рассказал, что может заставить Турцию наладить отношения с полуостровом.