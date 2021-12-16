Сборная России по футболу узнала соперников по групповому этапу Лиги наций

Ньон, 16 декабря. Стали известны соперники сборной России по футболу на групповом этапе Лиги наций сезона-2022/2023.

Жеребьевка групповой стадии Лиги наций состоялась 16 декабря в швейцарском Ньоне. Соперниками сборной России, которая выступит в лиге B, стали команды Израиля, Албании и Исландии.



Матчи группового этапа Лиги наций пройдут в июне и сентябре 2022 года. В случае победы сборная России поднимется в лигу A. Команда, занявшая последнее место в группе, напротив, переместится в лигу C.

Ранее УЕФА назвал дату и место проведения матча континентальных чемпионов, в котором сборная Италии сыграет с Аргентиной. Встреча состоится 1 июня 2022 года в Лондоне.