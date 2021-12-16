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Сборная России по футболу узнала соперников по групповому этапу Лиги наций

  /   Обновлено: 16 декабря 2021 20:42
Спорт
Сборная России по футболу узнала соперников по групповому этапу Лиги наций
Global Look Press  /  Fabio Ferrari/Keystone Press Agency

Ньон, 16 декабря. Стали известны соперники сборной России по футболу на групповом этапе Лиги наций сезона-2022/2023.

Жеребьевка групповой стадии Лиги наций состоялась 16 декабря в швейцарском Ньоне. Соперниками сборной России, которая выступит в лиге B, стали команды Израиля, Албании и Исландии.

Матчи группового этапа Лиги наций пройдут в июне и сентябре 2022 года. В случае победы сборная России поднимется в лигу A. Команда, занявшая последнее место в группе, напротив, переместится в лигу C.

Ранее УЕФА назвал дату и место проведения матча континентальных чемпионов, в котором сборная Италии сыграет с Аргентиной. Встреча состоится 1 июня 2022 года в Лондоне.

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Все новости / Спорт / Сборная России по футболу узнала соперников по групповому этапу Лиги наций
футбол спорт сборная россии жеребьевка лига наций
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