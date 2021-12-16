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Украинский генерал Ягун призвал к скорейшей легализации огнестрельного оружия

Армия
Украинский генерал Ягун призвал к скорейшей легализации огнестрельного оружия
Федеральное агентство новостей

Киев, 16 декабря. Украинские власти должны как можно быстрее обеспечить законодательную основу для массового вооружения населения страны. К этому призвал бывший заместитель главы Службы безопасности Украины (СБУ) Виктор Ягун.

Свою точку зрения о важности скорейшей легализации огнестрельного оружия украинский генерал Ягун мотивировал личным опытом и необходимостью «борьбы с вероятным наступлением российских войск». Бывший высокопоставленный сотрудник СБУ назвал неожиданное средство для противостояния с ВС РФ в ходе пресс-конференции в Киеве.

«Если мы легализуем оружие, если позволим держать оружие нормальному количеству населения Украины и об этом будет знать "агрессор", что если не в каждом доме, то через дом есть какая-то единица оружия, это также очень сильный месседж о том, что это не пройдет», — рассказал украинский генерал.

По словам Ягуна, в его доме есть шесть единиц огнестрельного оружия, многие друзья генерала также приобрели винтовки и пистолеты. Этому примеру должны последовать широкие слои украинского населения, резюмировал экс-глава СБУ.

Официальные представители РФ неоднократно разъясняли строго оборонительный характер российской военной доктрины и отсутствие у Москвы каких-либо планов военного нападения на любые (в том числе соседние) государства.

Ранее жители Киева приняли участие в акции протеста в связи с «надувательством украинской армии» и вывели в центр украинской столицы несколько резиновых моделей танков и других бронемашин.

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украина сбу оружие
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