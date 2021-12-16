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Телеканал Das Erste: канцлера ФРГ ждет много кризисов и мало согласия на первом саммите ЕС

Политика
Телеканал Das Erste: канцлера ФРГ ждет много кризисов и мало согласия на первом саммите ЕС
Global Look Press  /  Monika Skolimowska/dpa

Берлин, 16 декабря. Нового канцлера ФРГ Олафа Шольца ожидает много кризисов и мало согласия на первом саммите Евросоюз, сообщил журналист немецкого телеканала Das Erste.

По их словам, европейским лидерам следует обговорить много острых вопросов, а также найти общую позицию во внешней политике, несмотря на расхождения во взглядах между странами ЕС. Сейчас наиболее примечательной является ситуация, связанная с Украиной и перемещениями войск России вблизи ее границы, утверждает корреспондент телеканала.

«Это нервирует все европейские правительства — в особенности польское, но также стран Балтии или Словакии», — уточнил он.

Ранее председатель крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель рассказал, что новый канцлер Германии должен развеять свое ошибочное представление о том, что Крым «был насильно присоединен Российской Федерацией». По его словам, для этого Шольцу необходимо просто посетить полуостров.

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ес германия шольц
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