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Самолет-разведчик ВВС США RC-135 провел пятичасовой полет в небе над Украиной

Армия
Самолет-разведчик ВВС США RC-135 провел пятичасовой полет в небе над Украиной
raf.mod.uk  /  Royal Air Force

Вашингтон, 16 декабря. Самолет-разведчик ВВС США RC-135W Rivet Joint совершил полет в воздушном пространстве Украины, в том числе на юге страны к северу от Крыма.

По имеющейся информации, американский стратегический самолет радиоэлектронной разведки вылетел с авиабазы Милденхолл в Британии. 16 декабря он вошел в воздушное пространство Украины в районе Волынской области и направился вдоль границы с Белоруссией в восточном направлении, передает «Интерфакс».

Отмечается, что самолет-разведчик в течение четырех часов кружил над Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областями. Всего RC-135W находился в воздушном пространстве Украины около пяти часов.

Ранее сообщалось, что самолет радиоэлектронной разведки американских ВВС приблизился к территории Донбасса. После этого он был замечен в районе Крыма.

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