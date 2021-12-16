Самолет-разведчик ВВС США RC-135 провел пятичасовой полет в небе над Украиной

Вашингтон, 16 декабря. Самолет-разведчик ВВС США RC-135W Rivet Joint совершил полет в воздушном пространстве Украины, в том числе на юге страны к северу от Крыма.

По имеющейся информации, американский стратегический самолет радиоэлектронной разведки вылетел с авиабазы Милденхолл в Британии. 16 декабря он вошел в воздушное пространство Украины в районе Волынской области и направился вдоль границы с Белоруссией в восточном направлении, передает «Интерфакс».

Отмечается, что самолет-разведчик в течение четырех часов кружил над Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областями. Всего RC-135W находился в воздушном пространстве Украины около пяти часов.

Ранее сообщалось, что самолет радиоэлектронной разведки американских ВВС приблизился к территории Донбасса. После этого он был замечен в районе Крыма.