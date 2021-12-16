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Израиль испытывает новый симулятор городских боев для подготовки солдат

Весь мир
Израиль испытывает новый симулятор городских боев для подготовки солдат
ТАСС  /  RIEDEMANN VOGEL / EPA

Тель-Авив, 16 декабря. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) намерена распространить в войсках новые тренажеры-симуляторы городских боев для ускорения подготовки своих бойцов. Как сообщается, первый из таких объектов сейчас испытывается на учебной базе 933-й бригады «Нахаль» в пустыне Негев. К концу 2022 года планируется внедрить их в остальных пехотных подразделениях.

Комплекс состоит из пяти уровней, которые солдаты проходят в течение дня, повышая навыки сразу по нескольким направлениям. Например, круговая компьютерная симуляция содержит упражнения на улучшение координации, тренировочные манекены применяются для испытания физической силы, интерактивный тир позволяет отрабатывать скорость прицеливания и понизить время реакции, а имитация боя на улице или штурм квартиры позволяют улучшить сплоченность команды.

Помимо штатной экипировки, солдаты получают электронные браслеты, которые записывают их показатели в ходе тренировки. Сам комплекс оснащен множеством видеокамер. Все это призвано облегчить наблюдение за действиями каждого бойца и проанализировать их эффективность.

Как заявил один из командиров рот бригады, ранее у руководства не было возможностей для такого контроля, теперь же все данные доступны как наблюдателям, так и самим бойцам. Воспроизводя записи с разных ракурсов, каждый из них может понять и исправить ошибки, допущенные в ходе выполнения той или иной задачи.

Израиль испытывает новый симулятор городских боев для подготовки солдат
Global Look Press / Nasser Ishtayeh / Keystone Press Agency

Также по итогам прохождения тренировок будут формироваться графики, которые будут в баллах оценивать результаты индивидуального и группового зачетов на уровне взводов и рот. Бойцы смогут анализировать улучшение своих показателей в течение восьмимесячного периода обучения. По мнению командования, визуально наблюдая за этим прогрессом, солдаты будут лучше понимать, каким упражнениям им стоит уделять больше внимания.

Как сообщается, военнослужащие будут проходить такие тренировки несколько раз в неделю. Тем не менее симуляторы не являются заменой стандартным практическим упражнениям в боевых тирах и на полигонах, а лишь дополняют их. При этом затраты ресурсов и времени при использовании симулятора заметно снижаются при значительно большем уровне безопасности, так как при тестах применяется специальное пневматическое оружие, которое не нанесет ущерба в случае «дружественного огня». Возрастает и многообразие сценариев развития обстановки при тренировках — нет нужды тратить время на установку или перемещение препятствий и целей, а также проведение постоянных инструктажей.

Прохождение подготовки на симуляторах стало обязательным в пехотных частях израильской армии еще несколько лет назад. В частности, солдаты должны были отрабатывать на них определенный комплекс упражнений, прежде чем их допускали до тренировок с боевым оружием.

Помимо снижения рисков, применение таких технологий дает военнослужащим возможность обобщенно понять необходимый порядок действий в реально существующих местностях — одними из сценариев, например, являлись городские бои в населенных пунктах сектора Газа, который контролирует движение ХАМАС, или южных районах Ливана, где значительное влияние имеет «Хезболла».

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