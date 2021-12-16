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Снегопад парализовал транспортное сообщение между Калифорнией и Орегоном

Весь мир
Снегопад парализовал транспортное сообщение между Калифорнией и Орегоном
Global Look Press  /  Preston Ehrler / Keystone Press Agency

Реддинг, 16 декабря. Сильная снежная буря привела к закрытию участка крупной автомагистрали, соединяющей Калифорнию и Орегон. На трассе застряли несколько десятков автомобилей. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает агентство Associated Press.

Согласно данным Департамента транспорта Калифорнии, автомагистраль №5 была перекрыта днем 15 декабря на участке к северу от города Реддинг и оставалась закрытой на следующий день.

По словам представителя Департамента транспорта Хейли Пайк, служба пока не в состоянии оценить время, которое понадобится коммунальщикам для устранения последствий непогоды и открытия дорожного движения. Она сообщила, что бригады департамента все еще оценивают состояние проезжей части, убирают поваленные деревья и восстанавливают линии электропередач.

Департамент транспорта штата Орегон в свою очередь сообщил, что закрыл по просьбе калифорнийских чиновников шоссе, начиная от города Эшленд.

Ожидается, что штормовое предупреждение, которое было объявлено в некоторых районах Северной Калифорнии, Орегона и Невады будет действовать до середины четверга. Синоптики сообщают, что в регионе ожидаются затяжные дожди и снегопады.

Обильные осадки пришли на запад США на фоне сообщений об острой нехватке водителей снегоуборочной техники, которая наблюдается во многих американских штатах. Из-за этого в случае снежной зимы многим населенным пунктам грозит транспортная блокада.

Такой дефицит возник к виду общей нехватке водителей грузовых автомобилей, что также затронуло сферу логистики и образования.

Несколько штатов США рискуют оказаться в снежной блокаде
Global Look Press / Preston Ehrler / Keystone Press Agency

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