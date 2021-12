Снегопад парализовал транспортное сообщение между Калифорнией и Орегоном

Реддинг, 16 декабря. Сильная снежная буря привела к закрытию участка крупной автомагистрали, соединяющей Калифорнию и Орегон. На трассе застряли несколько десятков автомобилей. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает агентство Associated Press.

Согласно данным Департамента транспорта Калифорнии, автомагистраль №5 была перекрыта днем 15 декабря на участке к северу от города Реддинг и оставалась закрытой на следующий день.

TRAVEL ADVISORY: Heavy snow, blizzard conditions, and stuck vehicles forced Caltrans to close Interstate 5 north of Redding on Wednesday. Some parts of I-5 remained closed Thursday morning.https://t.co/qihgljl7EX — FOX26 News (@KMPHFOX26) December 16, 2021

По словам представителя Департамента транспорта Хейли Пайк, служба пока не в состоянии оценить время, которое понадобится коммунальщикам для устранения последствий непогоды и открытия дорожного движения. Она сообщила, что бригады департамента все еще оценивают состояние проезжей части, убирают поваленные деревья и восстанавливают линии электропередач.

Interstate 5 north of Redding is still closed, with no estimated for reopening, and the weather isn't the only concern. Here is the latest. https://t.co/Cjgt7D6cqx — Redding.com News Now (@BreakingNews_RS) December 16, 2021

Департамент транспорта штата Орегон в свою очередь сообщил, что закрыл по просьбе калифорнийских чиновников шоссе, начиная от города Эшленд.

Ожидается, что штормовое предупреждение, которое было объявлено в некоторых районах Северной Калифорнии, Орегона и Невады будет действовать до середины четверга. Синоптики сообщают, что в регионе ожидаются затяжные дожди и снегопады.

A potent storm will continue to impact the Western US today before progressing downstream into the Central US Wednesday. pic.twitter.com/8M5ETH0hsU — National Weather Service (@NWS) December 14, 2021

Обильные осадки пришли на запад США на фоне сообщений об острой нехватке водителей снегоуборочной техники, которая наблюдается во многих американских штатах. Из-за этого в случае снежной зимы многим населенным пунктам грозит транспортная блокада.

Такой дефицит возник к виду общей нехватке водителей грузовых автомобилей, что также затронуло сферу логистики и образования.