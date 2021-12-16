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Белоруссия может получить дополнительные 3,5 миллиарда долларов от России

  /   Обновлено: 16 декабря 2021 20:33
Экономика
Белоруссия может получить дополнительные 3,5 миллиарда долларов от России
ФБА «Экономика сегодня»

Минск, 16 декабря. Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) может заключить с Белоруссией новую стабилизационную программу, предполагающую выделение 3,5 миллиарда долларов кредита со стороны России.

Премьер-министр республики Николай Снопков на совещании президента Александара Лукашенко сообщил о рисках, связанных с государственным долгом. По его словам, стабилизационная программа поможет нивелировать эффект от санкций Запада против белорусской экономики.

«На данный момент в проработке заключение новой стабилизационной программы с Евразийским фондом стабилизации и развития с выделением государственного финансового кредита Российской Федерацией. Общая сумма запрашиваемых средств - $3,5 млрд, что позволит компенсировать выпадающие европейские деньги по рефинансированию долга», — пояснил он.

В условиях отказа большинства международных финансовых организаций от сотрудничества с Минском и иных вариантов привлечению инвестиций фактически единственным источником развития являются внутренние ресурсы и резервы, добавил Снопков.

Стоимость российского газа для Белоруссии в следующем году будет равняться 128,5 доллара за тысячу кубических метров. Это поможет покрыть санкционные издержки в торговле с Европой.

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Все новости / Экономика / Белоруссия может получить дополнительные 3,5 миллиарда долларов от России
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