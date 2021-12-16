Le Figaro: большое интервью Макрона показало его самодовольство

Париж, 16 декабря. Большая пресс-конференция президента Франции Эммануэля Макрона не впечатлила журналистов, так как все два часа он в основном говорил лишь о себе.

Как пишет главный редактор издания Le Figaro Винсен Тремоле де Вилье, интервью Макрона показало его самодовольство и «макронизм» — термин, которым во Франции называют чувство превосходства, испытываемое политиком на посту главы государства.

По мнению журналиста, поведение Макрона даже можно назвать скандальным, так как пресс-конференция длилась два часа, и за это время он болтал исключительно о себе, не оставив места обсуждению направления развития страны, которое было обещано.

«Два часа трансляции, в течение которых итоги деятельности, планы и личность президента заняли все пространство», — возмутился Винсен Тремоле де Вилье.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Французы надеялись, что хотя бы в этот раз Макрон не будет пытаться демонстрировать широту своего интеллекта и основательность своей компетентности, но их надежды не оправдались, заключило издание.

Ранее Макрон заявил, что совместная работа Парижа и Берлина в рамках «нормандского формата» будет продолжена для урегулирования конфликта в Донбассе. Соответствующее заявление он сделал по итогам встречи с новым немецким канцлером Олафом Шольцем и украинским президентом Владимиром Зеленским.