Лариса Долина назвала женщин главными во Вселенной

Москва, 16 декабря. Известная певица Лариса Долина порассуждала о предназначении женщины в мире. Объемный пост на эту тему звезда разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

По словам народной артистки России, она долгое время раздумывала над этой темой и сделала вывод, что несмотря на абсурдность женских мыслей, в них присутствует «много правды».

«Женщина — организм крайне уязвленный и постоянно себя ищущий. Эксперименты с тем, что делать, куда идти, за кем идти, с кем идти… Кто-то из нас всю жизнь — в постоянном поиске. Кто-то находит то, что искал, или находит того, кого искал… А кто-то из нас тратит на эти поиски всю жизнь. Но не факт, что находит», — заявила певица.

Prt Scr instagram.com / @larisa.dolina.official

Знаменитость уверена, что на подобные вопросы нельзя дать однозначного ответа. Артистка считает, что женщину нужно любить и понимать просто так, кем бы она не приходилась. Она также заявила, что «женщина — это органика и идиотизм одновременно». По ее мнению, представительницы прекрасной половины человечества наполняют всех смыслом и являются главными во Вселенной, передает «Вечерняя Москва».

Ранее Долина призналась, что научилась прощать в жизни все, даже предательство. По словам артистки, в молодости она совсем не умела этого делать.