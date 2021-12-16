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Боевая авиация ЧФ нанесла удар по кораблю условного противника на учениях в Черном море

  /   Обновлено: 16 декабря 2021 20:28
Армия
Боевая авиация ЧФ нанесла удар по кораблю условного противника на учениях в Черном море
wikipedia.org

Севастополь, 16 декабря. Авиация и артиллерия Черноморского флота (ЧФ) РФ отработали уничтожение корабля условного противника в ходе плановых учений в Черном море.

В сообщении пресс-службы флота говорится, что в акватории Черного моря был обнаружен «вражеский» корабль с диверсионной группой на борту. Для уничтожения цели с воздуха в небо была поднята группа самолетов, а расчеты БПКРК «Бастион» совершили марш в позиционный район и приготовили ракетные комплексы к применению.

Экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24М отработали нанесение ракетных и бомбовых ударов по надводной цели. А российские бастионы ударили по кораблю методом электронных пусков.

Ранее сообщалось, что расчеты зенитных систем С-400 провели тактико-специальные учения в Крыму. Военнослужащие отработали защиту воздушного пространства от вторжения условного противника.

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учения черноморский флот авиация
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