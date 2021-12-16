Политолог Корнийчук заявил об «ударе в спину» Украины со стороны США и Европы

Киев, 16 декабря. Европа и Соединенные Штаты нанесли Украине «удар в спину» в ситуации с газопроводом «Северный поток — 2», рассказал киевский политический эксперт Дмитрий Корнийчук.

Соответствующим заявлением политолог поделился в эфире телеканала «Наш». По его словам, западные партнеры страны настолько боятся Украину, что запускают российский газопровод.

«А вообще мы должны быть спокойны. Нас же (президент США Джо. — Прим.ред.) Байден спас, после разговора с (лидером Украины Владимиром. — Прим. ред.) Зеленским никто на нас нападать не будет», — сыронизировал эксперт.

Nord Stream 2 / Axel Schmidt / Axel Schmidt

Помимо этого, политолог отметил, что глава государства подменяет понятия, заявляя, что Альянс будет с Киевом в случае гипотетического конфликта. Однако на деле НАТО просто проводит рутинные учения с Вооруженными силами Украины еще со времен бывшего президента Леонида Кучмы, подчеркнул Корнийчук.

«Это не значит, что кто-то Украину собирается принимать в НАТО или их войска будут защищать Украину», — заключил он.

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг ушел от ответа на вопрос Зеленского относительно вступления страны в НАТО. По словам главы МИД, генсек лишь заверил Киев, что дискуссия по этому вопросу будет проходить только между Североатлантическим альянсом и украинским руководством.