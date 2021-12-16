Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 декабря 21:39
21:34
Политика
Путин пошутил о важности выбора партнера для свидания
21:30
Весь мир
Анкара может объявить чрезвычайное положение из-за экономического кризиса
21:29
Весь мир
Духовенство Тыграя разорвало отношения со Священным Синодом Эфиопской православной церкви
21:24
Общество
Путин поручил Минздраву и соцблоку улучшить работу с беременными на ранних сроках
21:23
Весь мир
СМИ ЦАР раскритиковали экспертов ООН за давление на судебную систему республики
21:22
Весь мир
Западные НПО признали преступления боевиков против мирных жителей Эфиопии
21:18
Шоу-бизнес
Жуков поделился воспоминаниями о расставании с экс-участником «Руки Вверх!» Потехиным
21:15
Шоу-бизнес
Кристина Асмус месяц провела в больнице с дочерью
21:14
Весь мир
Лавров заявил о недопустимости внешнего вмешательства в дела Судана
21:14
Шоу-бизнес
Экс-звезда шоу «Гoлoc» Интарс Бусулис пожаловался на отсутствие концертов
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Политолог Корнийчук заявил об «ударе в спину» Украины со стороны США и Европы

Политика
Политолог Корнийчук заявил об «ударе в спину» Украины со стороны США и Европы
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Петров

Киев, 16 декабря. Европа и Соединенные Штаты нанесли Украине «удар в спину» в ситуации с газопроводом «Северный поток — 2», рассказал киевский политический эксперт Дмитрий Корнийчук.

Соответствующим заявлением политолог поделился в эфире телеканала «Наш». По его словам, западные партнеры страны настолько боятся Украину, что запускают российский газопровод.

«А вообще мы должны быть спокойны. Нас же (президент США Джо. — Прим.ред.) Байден спас, после разговора с (лидером Украины Владимиром. — Прим. ред.) Зеленским никто на нас нападать не будет», — сыронизировал эксперт.

Политолог Корнийчук заявил об «ударе в спину» Украины со стороны США и Европы
Nord Stream 2 / Axel Schmidt / Axel Schmidt

Помимо этого, политолог отметил, что глава государства подменяет понятия, заявляя, что Альянс будет с Киевом в случае гипотетического конфликта. Однако на деле НАТО просто проводит рутинные учения с Вооруженными силами Украины еще со времен бывшего президента Леонида Кучмы, подчеркнул Корнийчук.

«Это не значит, что кто-то Украину собирается принимать в НАТО или их войска будут защищать Украину», — заключил он.

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг ушел от ответа на вопрос Зеленского относительно вступления страны в НАТО. По словам главы МИД, генсек лишь заверил Киев, что дискуссия по этому вопросу будет проходить только между Североатлантическим альянсом и украинским руководством.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Политолог Корнийчук заявил об «ударе в спину» Украины со стороны США и Европы
украина сша нато корнийчук
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать