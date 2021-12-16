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Яна Кошкина пошутила про «сходство» с сестрой на костюмированной вечеринке

  /   Обновлено: 16 декабря 2021 20:23
Шоу-бизнес
Яна Кошкина пошутила про «сходство» с сестрой на костюмированной вечеринке
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 16 декабря. Актриса Яна Кошкина поделилась совместным видео с сестрой, снятым на вечеринке в столице. Телезвезда иронично прокомментировала «сходство» с родственницей.

Звезда программы «Однажды в России» Яна Кошкина провела вечер на тематической вечеринке в стиле 90-х. Актриса выбрала для мероприятия наряд, вдохновленный фильмом «Красотка» с Джулией Робертс. Телеведущая повеселилась в компании сестры, которую решила показать подписчикам в Instagram. Кошкина записала ролик, показав «сходство с родственницей.

«Моя родная сестра любимая, Ленусечка! Похожи, правда? Одно лицо! Один цвет волос! Мы с ней очень похожи», — в шутку отметила актриса.

Яна Кошкина пошутила про «сходство» с сестрой на костюмированной вечеринке
Prt Scr instagram.com / @yana_koshkina_official

Стоит отметить, что Кошкина не впервые знакомит фолловеров с членами семьи. Ранее артистка показала поклонникам маму, которую поздравила с Днем матери в конце ноября, а также поделилась фотографиями отца в пижаме на Мальдивах.

Кошкина также в очередной раз продемонстрировала идеальную фигуру на костюмированной вечеринке. Незадолго до этого звезда восхитила фанатов «бесконечными» ногами на фото из отпуска.

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Все новости / Шоу-бизнес / Яна Кошкина пошутила про «сходство» с сестрой на костюмированной вечеринке
актриса семья кошкина
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