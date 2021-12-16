Сотрудников тюрем в ЦАР обучили технике быстрого реагирования для подавления мятежей

Банги, 16 декабря. Национальная школа администрации и судебной власти Центральноафриканской Республики (ENAM) обучила 36 сотрудников пенитенциарных учреждений технике быстрого реагирования. Об этом сообщили ведущие Radio Lengo Songo.

Сессия, организованная Главным управлением пенитенциарных учреждений (DGSP), длилась месяц. Целью мероприятия стало повышение уровня безопасности в уголовно-исполнительной системе.

«Мы хотим создать специальную группу быстрого реагирования (ГБР) в тюрьмах ЦАР. Она обеспечит соблюдение прав арестантов и защитит работников мест заключения. В ее состав должны войти компетентные сотрудники, отличившиеся профессиональным потенциалом в ходе обучения.

С этой целью мы организовали курс подготовки персонала пенитенциарных учреждений и выпустили 36 специалистов. Шестеро из них — женщины. Теперь они знают, что делать в чрезвычайных ситуациях и смогут стабилизировать обстановку в случае тюремного мятежа», — заявил министр юстиции Центральноафриканской Республики Арно Джубай Абазен.