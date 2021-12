Самолет компании RubyStar прилетел в Триполи из Турции после попытки переворота в Ливии

Триполи, 16 декабря. Анкара продолжает перебрасывать наемников и оружие на запад Ливии. В воздушном мосту теперь задействовали авиакомпанию RubyStar.

Активисты социальных сетей утром 16 декабря зафиксировали борт Ил-62ТД с номером EW-383TH. Подозрительное воздушное судно следовало из турецкой Аданы в Триполи.

Interesting Rubystar Ilyushin Il-76TD EW-383TH en route to Tripoli #Libya from Adana. pic.twitter.com/oOCMFqn6Gh

После разгрузки в столичном аэропорту Митига военно-транспортный самолет днем того же дня отправился в город Туркменабад, расположенный на востоке Туркменистана.

???? ????????Rubystar Ilyushin Il-76TD ‘RSB7603’ (hex #510081 | EW-383TH) in the air tracking through Azerbaijan out of Tripoli, ????????#Libya en-route to Turkmenabat, ????????#turkmenistan, pic.twitter.com/iAD4v0N98p