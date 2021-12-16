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Актер Владимир Торсуев поделился воспоминаниями о неудачном браке с ведьмой

  /   Обновлено: 16 декабря 2021 20:14
Шоу-бизнес
Актер Владимир Торсуев поделился воспоминаниями о неудачном браке с ведьмой
Global Look Press  /  Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Москва, 16 декабря. Звезда картины «Приключения Электроника» Владимир Торсуев рассказал о неудачном браке с супругой, которую считает ведьмой. Артист признался, что хотел бы исключить эти отношения из своей жизни.

Торсуев стал гостем в новом эпизоде программы «Судьба человека». Артист сделал неожиданное заявление в эфире канала «Россия-1», обвинив бывшую супругу в колдовстве. По словам актера, он познакомился с избранницей в компании общей подруги, девушка сразу его приворожила.

«Я видел колдовские атрибуты и результаты ее деяний. Она совершала уголовно наказуемые дела. Она пыталась меня подставить. Когда я жил с ней, то начал угасать. Я бы исключил этот брак из своей жизни», — поделился артист.

Торсуев вспомнил, что родственники не пришли на его свадьбу. Кроме того, даже друзья перестали общаться с влюбленным актером. Вскоре отношения перестали приносить счастье артисту. Свою женитьбу он назвал «безумной» идеей.

Тем временем певец Григорий Лепс переживает непростой развод с супругой Анной Шаплыковой после 20 лет брака. Артисту предстоит разделить имущество стоимостью более 1 млрд рублей.

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