Сабха, 16 декабря. Депутаты Палаты представителей Ливии от южного региона Феццан вновь выразили неприятие политики Турции в стране. По их словам, деятельность Анкары препятствует достижению стабильности и безопасности.

Парламентский блок в заявлении раскритиковал визит в республику некоторых членов законодательного органа во главе с вице-спикером Фаузи ан-Нувайри. Накануне делегация встретилась с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Подробности переговоров, прошедших за закрытыми дверями, не разглашаются.

В Ливии поездку расценили как «серьезное нарушение», поскольку Палата представителей ее не одобрила. Действия отколовшихся депутатов противоречат положению о защите суверенитета североафриканской страны, учитывая, что «подвергается агрессии со стороны Турции как иностранной силы».

В заявлении указано, что визит также противоречит решению парламента о разрыве отношений с Анкарой. Документ приняли на сессии 4 января 2020 года.

Депутаты от юга отвергли турецкое вмешательство во внутренние дела. По их словам, руководство республики реализует план по разделу страны и работает над разжиганием беспорядков. Усилия направлены на то, чтобы помешать ливийцам достичь безопасности, стабильности и развития.

Между тем Анкара игнорирует призывы международного сообщества к выводу всех иностранных сил и наемников с ливийской территории и продолжает перебрасывать на африканский континент все новых боевиков.

Глава Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри, сторонник запрещенной в РФ организации «Братья-мусульмане»1, активно помогает руководству республики закрепиться на западе государства. Он прикрывает действия своих союзников по наращиванию войск, которое происходит в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН, женевских соглашений и итогов берлинских конференций.

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) на днях сообщила, что Турция запретила отпуска подконтрольным сирийским наемникам, находящимся в Ливии. Боевики смогут вернуться на родину только после окончания президентских и парламентских выборов в стране.

1 Организация запрещена на территории РФ.