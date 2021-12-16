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Разведчики ЗВО добыли секретные данные в штабе «противника» на учениях в Подмосковье

Армия
Разведчики ЗВО добыли секретные данные в штабе «противника» на учениях в Подмосковье
function.mil.ru  /  Пресс-служба Западного военного округа

Москва, 16 декабря. Разведчики Таманской мотострелковой дивизии провели тактические учения по захвату секретной информации на полевом командном пункте на подмосковном полигоне Алабино.

В сообщении пресс-службы Западного военного округа (ЗВО) говорится, что в ходе маневров разведотряд десантировался с бронетранспортера БТР-82А в непосредственной близости от места дислокации условного противника. Бойцы скрытно проникли на «вражеский» командный пункт, обезвредили охрану и добыли секретные данные, передает телеканал «Звезда».

Отмечается, что военнослужащим удалось успешно доставить захваченную информацию в штаб дивизии. Сообщается, что всего в учениях было задействовано около 100 солдат и 10 единиц вооружения и военной техники. Аналогичные тренировки проходят и в других военных округах.

Ранее сообщалось, что снайперы Каспийской флотилии (КФл) готовятся к дебюту в конкурсе военно-полевой выучки АрМИ-2022 «Снайперский рубеж». Морпехи впервые будут принимать участие в подобных соревнованиях.

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учения зво разведка
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