Силы ПВО Армении и российская авиация провели совместные учения в Закавказье

Ереван, 16 декабря. Экипажи самолетов МиГ-29 Южного военного округа (ЮВО) совместно с силами ПВО Армении отразили авиационные удары условного противника в ходе учений в Закавказье.

В сообщении пресс-службы округа говорится, что пилоты обнаружили, перехватили и уничтожили условных нарушителей воздушного пространства, а также обеспечили прикрытие подразделений, расположенных в районе дислокации российского соединения. Расчеты систем ПВО отработали алгоритм перехвата воздушных целей при несении боевого дежурства, передает телеканал «Звезда».

Отмечается, что учебно-тренировочные полеты истребителей МиГ-29 выполнялись вдоль государственной границы Армении в зонах совместного дежурства сил ПВО двух стран. Всего в маневрах были задействованы более 500 военнослужащих ЮВО и армянских ВС.

Ранее сообщалось, что совместные военно-морские учения России и Египта под названием «Мост дружбы-4» завершились в Средиземном море. Военнослужащие отработали артиллерийские стрельбы с применение боевых снарядов и отразили нападения условного врага.