Вашингтон, 16 декабря. Президент США Джо Байден подписал закон, который подразумевает увеличение предела американского госдолга, сообщает Белый дом.

В середине октября представители Конгресса США одобрили повышение лимита долга на 480 миллиардов долларов до 3 декабря. Новым указом американский лидер «разрешил» увеличение этого показателя на 2,5 триллиона долларов.

«Документ подписан в качестве закона», — говорится в сообщении Белого дома.

Недавно официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что российский лидер Владимир Путин может провести еще один разговор с Байденом, передает «Радио Sputnik». При этом конкретных договоренностей пока нет, добавил он.

Ранее стало известно о проведении двухчасового саммита Россия — США в формате видеоконференции. Главы государств обсудили ситуацию на Украине, кибербезопасность и иранскую ядерную сделку.