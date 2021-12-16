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Байден ввел в действие закон об увеличении предела государственного долга США

  /   Обновлено: 16 декабря 2021 20:50
Политика
Байден ввел в действие закон об увеличении предела государственного долга США
Prt Scr youtube.com  /  The Summit for Democracy

Вашингтон, 16 декабря. Президент США Джо Байден подписал закон, который подразумевает увеличение предела американского госдолга, сообщает Белый дом.

В середине октября представители Конгресса США одобрили повышение лимита долга на 480 миллиардов долларов до 3 декабря. Новым указом американский лидер «разрешил» увеличение этого показателя на 2,5 триллиона долларов.

«Документ подписан в качестве закона»,  — говорится в сообщении Белого дома.

Недавно официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что российский лидер Владимир Путин может провести еще один разговор с Байденом, передает «Радио Sputnik». При этом конкретных договоренностей пока нет, добавил он.

Ранее стало известно о проведении двухчасового саммита Россия — США в формате видеоконференции. Главы государств обсудили ситуацию на Украине, кибербезопасность и иранскую ядерную сделку.

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Все новости / Политика / Байден ввел в действие закон об увеличении предела государственного долга США
сша байден госдолг
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