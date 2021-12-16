Слава Марлоу перенес операцию по пересадке волос

Москва, 16 декабря. Российский рэпер Слава Марлоу решился на операцию по пересадке волос. Фотографии, сделанные во время процесса, музыкант разместил на своей странице в социальной сети Instagram.

На опубликованных снимках можно увидеть забинтованную голову 22-летнего музыканта. Также на кадрах запечатлена работа врача.

«Делаю с собой, что хочу. Слышь, увидимся через год», — подписал выложенные кадры Марлоу.

Пост за семь часов набрал более 220 тысяч лайков. Пользователи Сети рады, что юный рэпер обретет пышные волосы. Многие считают его решение правильным и хвалят музыканта. Рэпер также призвал поддержать его тех, кто любит социальные стандарты красоты и готов лечь под нож ради их достижения.

Музыкант обрел популярность после сотрудничества с рэпером Моргенштерном в роли его битмейкера. Позже Слава Марлоу, настоящее имя которого Артем Готлиб, начал самостоятельно записывать песни.

Ранее Слава Марлоу рассказывал, что у него была обнаружена доброкачественная опухоль на затылке. Исполнитель хита «Ты горишь как огонь» признался, что он живет с 14 лет с большой кистой на затылке.