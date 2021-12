Власти Гаити пообещали поддержать транспортные компании после скачка цен на топливо

Порт-о-Пренс, 16 декабря. В среду, 15 декабря, администрация премьер-министра Гаити Ариэля Анри договорилась с транспортными профсоюзами о принятии мер по частичному возмещению расходов на топливо, после состоявшейся на прошлой неделе отмены топливных субсидий.

Меры включают в себя создание нового органа, который будет контролировать рынок нефтепродуктов и отвечать за стабилизацию тарифов на общественный транспорт, регулирование заработной платы сотрудников транспортных компаний, а также отвечать за такси и выдачу водительских удостоверений. Правительство также планирует заменить транспортные средства, находящиеся в неудовлетворительном техническом состоянии, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий.

