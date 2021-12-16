Власти Гаити пообещали поддержать транспортные компании после скачка цен на топливо

Порт-о-Пренс, 16 декабря. В среду, 15 декабря, администрация премьер-министра Гаити Ариэля Анри договорилась с транспортными профсоюзами о принятии мер по частичному возмещению расходов на топливо, после состоявшейся на прошлой неделе отмены топливных субсидий.

Меры включают в себя создание нового органа, который будет контролировать рынок нефтепродуктов и отвечать за стабилизацию тарифов на общественный транспорт, регулирование заработной платы сотрудников транспортных компаний, а также отвечать за такси и выдачу водительских удостоверений. Правительство также планирует заменить транспортные средства, находящиеся в неудовлетворительном техническом состоянии, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий.

#Haiti | Prime Minister Henry Ariel's administration agreed with transport unions to set measures to compensate them for the increase in their operating costs caused by the elimination of fuel subsidies. https://t.co/nvE4ZRmyBD — teleSUR English (@telesurenglish) December 16, 2021

8 декабря премьер-министр Ариэль Анри отменил субсидии на топливо на сумму 1,5 миллиарда долларов США, в результате чего цена галлона бензина выросла до 2,5 долларов, а на дизельное топливо — до 1,8 доллара.

Это решение вызвало бурные протесты. Гаитянские профсоюзы отвергли эту меру и приняли участие в массовых акциях, с целью установления диалога с администрацией Анри вступить для выработки компромиссного решения.

«После этой недели, если правительство ничего не предпримет в отношении субсидий, мы сами установим цены на поездки по всей стране. Мы знаем, что наш народ этого не заслуживает, но мы не можем позволить себе безответственность правительства», — предупредил профсоюзный лидер Чейн Меху.

Тем не менее правительство страны продолжает выступать за отмену субсидий, что, как утверждается, позволит ей направить больше полицейских на улицы для борьбы с организованной преступностью.

«Поскольку топливо является промежуточным продуктом, рост цен на него также влияет на стоимость товаров первой необходимости», - предупредил экономист Эдди Лабоссьер, добавив, что эта ситуация имеет серьезные последствия для большей части населения Гаити, которое в настоящее время живет за чертой бедности.

Повышение стоимости горючего уже стало косвенной причиной массовой гибели людей в городе Кап-Аитье, когда местные жители попытались слить топливо из попавшего в аварию бензовоза. В результате произошедшего взрыва погибло по меньшей мере 75 человек.