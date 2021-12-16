Анкара может объявить чрезвычайное положение из-за экономического кризиса

Международные рейтинговые агентства понизили кредитный рейтинг Турции до отрицательного, турецкие продуктовые магазины ввели квоты на продажу продуктов, Демирташ вызвал Эрдогана помериться митингами, турецкие военнослужащие пожаловались на издевательства во время службы в Ливии, — автор Telegram-канала «Стамбульский волк» рассказывает о главных событиях недели в Турции.

Анкара может объявить режим ЧП из-за ситуации с экономикой страны

Профессор кафедры уголовного права Иззет Озгенч заявил, что Турция может объявить чрезвычайное положение в связи с экономическим кризисом.

«Продолжающаяся потеря стоимости турецкой лиры по отношению к иностранной валюте инициировала процесс, который приведет к тяжелому экономическому кризису. Мы, как общество, должны быть готовы к чрезвычайному положению», — написал он в Twitter, чем вызвал оживленную дискуссию в стране.

По словам Озгенча, статья 119 Конституции Турции дает право кабинету министров объявить чрезвычайное положение на шесть месяцев в случае экологических катастроф, инфекционных заболеваний и экономических кризисов.

Турция превратилась в страну-магазин «все по одной цене»

Председатель партии «Демократии и прогресса» Али Бабаджан раскритиковал правительство из-за обесценивания национальной валюты, заявив, что Турция стала дешевым рынком для соседних государств.

Снижение курса турецкой лиры предоставило населению соседствующих с Турцией стран возможность делать покупки по низким ценам. Граждане Болгарии едут в Эдирне, в то время как жители таких стран, как Грузия, Иран и Азербайджан, посещают города Игдыр, Артвин и Ван.

«Турция превратилась в рай дешевой продукции для иностранцев. Гости из-за рубежа, которые приезжают в Турцию за покупками, в суматохе скупают все, приговаривая: это товары тонущей Турции. В мире практически не осталось валюты, по отношению к которой наши деньги не обесценились бы. Огромная Турция почти превратилась в магазин для соседних стран "все по одной цене"», — прокомментировал ситуацию Бабаджан.

Обвал валюты ударил по строительной отрасли Турции

Резкое снижение курса национальной валюты привело к большому росту затрат на строительство, что спровоцировало турецких девелоперов отложить или замедлить реализацию некоторых проектов.

Стоимость арматуры, бетона и других строительных материалов за последние три месяца подскочила более чем на 40%.

Надо отметить, что эта отрасль на протяжении десятилетий стимулировала экономику Турции.

Турецкие магазины ввели квоты на продажу продуктов

С начала 2021 года лира обесценилась в два раза, в то время как официальная годовая инфляция подскочила до 21,3%. Некоторые продовольственные магазины в Турции начали вводить квоты на продажу продуктов питания на фоне стремительного роста цен. Об этом стало известно из репортажа турецкого агентства DHA. Согласно публикации, в Стамбуле городские супермаркеты, опасаясь повышения цен, складируют продукты, а также ограничивают продажу молока, сахара и подсолнечного масла.

«Мы не можем продавать более двух пакетов молока. Есть ограничения и по другим продуктам», — сказал один из сотрудников супермаркета, отметив, что такое решение было принято руководством торговой точки.

Другой продуктовый магазин в стамбульском районе Фатих сообщил корреспонденту турецкого агентства, что его персонал позволяет покупателям приобретать только две бутылки подсолнечного масла на человека.

Кроме этого, в соцсетях появились кадры с длинными очередями за дешевым хлебом, который продается в специальных уличных ларьках на улицах крупных городов.

Adana’da halk ekmek kuyruğu: '3 günde bir geliyorum buraya ama sıra hep böyle' https://t.co/gwzeE20ygj pic.twitter.com/28Z0fKMS3u — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 15, 2021

Демирташ вызвал Эрдогана помериться митингами

Бывший сопредседатель «Партии демократии и народов» (ПДН) Селахаттин Демирташ, который на данный момент находится в тюрьме под следствием, прокомментировал заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что якобы курдская партия не может собрать народ на митинги.

Курдский политик предложил освободить его для проведения мероприятия в Стамбуле, чтобы продемонстрировать электорат своей партии.

«Дай мне всего два часа на выступление, а на следующий день выходи на митинг со своими сторонниками, используя все возможности государства. Пусть тот, кто соберет хотя бы на одного человека меньше, откажется от политики насовсем. Слабо?» — написал Демирташ сообщение, которое позже через его адвоката было опубликовано в Twitter.

Erdoğan, miting yapmıyorum diye merak etmiş. HDP zaten meydanlarda.



Yine de çok istiyorsan haydi! İki saat için çıkayım, tek bir megafonla Yenikapı'ya gideyim. Ertesi gün de sen, devletin tüm imkanlarıyla aynı meydana çık.



Bir kişi eksik toplayan siyaseti bıraksın. Var mısın? — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) December 9, 2021

Полиция арестовала членов палестино-иорданской сети по продаже органов в Стамбуле

Турецкие правоохранители выявили сеть торговли органами, в результате чего были арестованы четыре преступника и шестеро граждан, которые намеревались продать свои органы или приобрести их.

Полицейские обнаружили, что многие иностранные граждане проходили трансплантацию по поддельным документам в больнице, расположенной в стамбульском районе Бейликдюзю.

Расследование показало, что каждый пациент заплатил сети 45 000 долларов за пересадку органа, из которых 15 000 долларов были выплачены донору, 16 000 долларов — больнице, где была проведена трансплантация, и 19 000 долларов — организаторам преступной схемы.

Позже следователи выявили еще одну сеть, состоящую из четырех граждан Иордании и Палестины, которые организовывали и проводили незаконную трансплантацию с поддельными свидетельствами о родстве и рождении в больнице в Бейликдюзю.

Два турецких агентства дают противоречивые сведения о безработице

Уровень безработицы населения Турции снизился на 0,2 пункта до 11,2% в октябре, сообщил 10 декабря Институт статистики Турции (TÜİK).

«Число безработных в возрасте 15 лет и старше снизилось на 75 000 до 3,71 миллиона человек в октябре», — говорится в заявлении института.

Также по данным госорганизации, количество занятых в октябре увеличилось на 180 тысяч до 29,58 миллиона человек по сравнению с предыдущим месяцем. Уровень занятости вырос на 0,2 пункта до 46,2%. Численность рабочей силы составила 33,29 миллиона человек при ежемесячном приросте на 104 тысячи человек.

Однако эти цифры вызывают сомнение у наблюдателей. Заместитель председателя «Республиканской народной партии» (РНП) Вели Агбаба, комментируя данные TÜİK, заявил, что между сведениями этой государственной структуры и информацией государственного Агентства занятости (İŞKUR) существует сильный разрыв.

İŞKUR — наиболее часто используемый канал для поиска работы в Турции. Согласно его информации, число безработных, зарегистрированных в агентстве, увеличивается. Разрыв в данных составляет около 400 тыс. человек. По словам оппозиционного депутата, в то время как İŞKUR основывается на документах о постановке на учет в агентстве, TurkStat пишет свои отчеты на основе опросов.

Международные деловые агентства понизили рейтинг Турции до отрицательного

Standard & Poor's (S&P) подтвердило кредитный рейтинг Турции в иностранной валюте на уровне «B +» и кредитный рейтинг в национальной валюте на уровне «BB-» и изменило прогноз по кредитному рейтингу со «стабильного» на «негативный».

В то же самое время S&P увеличило прогноз роста турецкой экономики на 2021 год с 8,6% до 9,8%. Однако в следующем году агентство ожидает, что экономика страны вырастет всего на 3,7% и на 3,1% в 2023 году.

Полиция арестовала мужчину, разбившего портрет Эрдогана

Правоохранительные органы Турции задержали мужчину за то, что он бросил на землю и разбил портрет президента Реджепа Тайипа Эрдогана в рамке.

Инцидент произошел во время визита жителя провинции Зонгулдак офиса главы района Эрегли. По словам мужчины, он разбил портрет турецкого президента, так как испытывает экономические трудности и не может сдержать свой гнев в отношении Эрдогана.

Позже решением суда мужчина был арестован по обвинению в «оскорблении государственных деятелей».

Ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmini parçalayıp yere atınca gözaltına alındı#otomobilfiyatları #ÖyleBirFırtınaGeliyorki pic.twitter.com/aHlPFKMxVh — Sosyotel.com (@sosyotel) December 10, 2021

Бизнесмену Кавала продлили арест

14-й Высший уголовный суд Стамбула отклонил апелляцию на продолжающееся тюремное заключение бизнесмена Османа Кавалы, который находится за решеткой в тюрьме Силиври на окраине Стамбула на протяжении 1501 дня.

На последнем слушании дела Кавалы 13-й Уголовный суд Стамбула постановил продлить арест бизнесмена, несмотря на особое мнение члена судебной коллегии и требования Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Адвокаты Османа Кавалы в ответ на это обратились в вышестоящую инстанцию для обжалования.

Суд рассмотрел дело Османа Кавалы и признал решение о «продлении ареста» оправданным.

Эрдоган за несколько дней до этого прокомментировал требование ЕСПЧ выпустить на свободу Османа Кавалу, заявив, что решение Европейского суда не имеет значимости для Анкары.

В США привели к присяге нового посла в Анкаре

Вице-президент США Камала Харрис привела в пятницу к присяге нового американского посла в Турции Джеффа Флейка.

Флейк является республиканцем, и в 2013–2019 годах он был членом Сената Конгресса США, где представлял Аризону.

Турецкие военнослужащие пожаловались на издевательства во время службы в Ливии

Вооруженные силы Турции уволили 56 солдат, дислоцированных в Ливии после того, как они подали жалобу на своего командира по обвинению в издевательствах. Об этом сообщило издание Deutsche Welle Turkish.

В статье DW также говорится, что из-за жалобы солдатам грозит судебное расследование по обвинению в нарушении Военного уголовного кодекса. В результате они могут получить до трех лет лишения свободы.

Причиной столь сурового наказания стало то, что военнослужащие пожаловались на вышестоящее руководство через систему Управления связи при президенте Турции (CIMER).

Libya'da görevli 56 asker, komutanlarını CİMER’e şikâyet ettikten sonra TSK'dan ihraç edildihttps://t.co/XDyAsjrKTF — duvaR (@gazeteduvar) December 14, 2021

В собственном заявлении турецкие солдаты рассказали об издевательствах, грубом и неуставном обращении в свой адрес и о том, что их заставляли прибирать грязь за «высокомерными» боевиками расформированного Правительства национального согласия (ПНС).

В 2020 году Турция начала развертывание сотен солдат и тысяч сирийских боевиков в поддержку западных группировок североафриканской страны. Анкара игнорирует призывы международного сообщества к выводу всех иностранных сил с ливийской территории и продолжает перебрасывать на континент все новых боевиков.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.