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Илья Авербух не смог сдержать слез, говоря о здоровье Татьяны Тарасовой
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Илья Авербух не смог сдержать слез, говоря о здоровье Татьяны Тарасовой

Шоу-бизнес
Илья Авербух не смог сдержать слез, говоря о здоровье Татьяны Тарасовой
пресс-служба первого канала  /  Максим Ли

Москва, 16 декабря. Известный фигурист Илья Авербух расплакался во время съемок финала шоу «Ледниковый период», когда начал говорить о состоянии здоровья заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой.

Запись финала шоу про танцы на льду со звездами состоялась в Москве 15 декабря. Обычно финалы подобных мероприятий проходят в радостной обстановке из-за приближения Нового года и завершения большого проекта. В этот раз ситуация изменилась из-за отсутствия одного из членов жюри Тарасовой, которая пропустила съемки из-за проблем со здоровьем.

Авербух не смог сдержать слез в своей финальной речи, зная о состоянии знаменитого тренера.

««Ледниковый период» — это то, что позволяет... Сейчас наша сила очень нужна Татьяне Анатольевне. Предлагаю громкими аплодисментами поддержать ее», — заявил фигурист.

Аудитория подбодрила Авербуха громкими и продолжительными аплодисментами. Ведущие шоу Алина Загитова и Алексей Ягудин в завершении проекта выразили надежду на продление шоу еще один сезон, передает издание «Газета.ru».

Ранее Ксения Бородина получила высокую оценку от Тарасовой и сравнила это ощущение со свадьбой и разводом. Похвала от тренера кажется особенно необычной на фоне итогов предыдущих выпусков «Ледникового периода». Почетный член жюри часто критикует участников и указывает на их недочеты в выступлениях.

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Все новости / Шоу-бизнес / Илья Авербух не смог сдержать слез, говоря о здоровье Татьяны Тарасовой
ледниковый период авербух тарасова
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