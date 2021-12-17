Почему Пакистан отказался участвовать в «Саммите за демократию»

Министр иностранных дел Пакистана напоминает мировым державам, что кризис в Афганистане породит хаос во всем регионе; Исламабад хочет увеличить свой грузовой флот; правительство Имрана Хана разрабатывает правила выращивания и использования конопли в медицине и промышленности; пакистанские боевики прервали перемирие с правительством; в столице Пакистана появилась первая в стране пластиковая дорога — об этих и других событиях расскажет автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Пакистан добивается глобального внимания к Афганистану

Министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши заявил, что хочет привлечь внимание международного сообщества к гуманитарному кризису в Афганистане во время специальной встречи Организации Исламского сотрудничества (ОИС), запланированной на 19 декабря.

Денежные резервы Кабула заморожены, в то время как страна переживает второй год засухи, высокий уровень заболеваемости COVID-19 и не имеет средств для выплаты зарплат государственным служащим. Наступление зимы может усугубить уже существующую тяжелую ситуацию.

Махмуд Куреши в очередной раз призвал мировое сообщество осознать, что «хаос и анархия в Афганистане приведут к усилению террористических организаций». Исламабад надеется, что форум ОИС предоставит иностранным представителям возможность преодолеть разрыв в общении с членами движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) и выслушать их точку зрения.

Пакистан увеличит флот морских перевозок

Пакистан работает над увеличением судоходного флота, чтобы использовать свое стратегическое географическое положение и преодолеть последствия глобального кризиса цепочки поставок. Резкий рост спроса на розничные товары со стороны потребителей, застрявших дома из-за пандемийных карантинов, привел к возникновению проблем с перевозками грузов по всему миру.

Ожидается, что эти сложности продолжатся и в 2022 году. Министр морских дел Али Заиди заявил, что ведет переговоры «через государственно-частный механизм о создании совместных предприятий для расширения контейнерных перевозок». Контролируемая государством «Пакистанская национальная судоходная корпорация» располагает флотом из 11 судов, включая нефтяные танкеры и сухогрузы. Прежде чем принимать окончательное решение об увеличении флота, Исламабад зафрахтует места на контейнерных судах и протестирует рынок.

Pakistan seeking JVs to boost shipping fleet, says maritime minister https://t.co/VVqesg6PcH — TVI Today (@TVIToday) December 16, 2021

Пакистан также хочет стать портовым узлом для не имеющих выхода к морю стран Центральной Азии, в том числе для Афганистана.

«Мир и финансовые сверхдержавы не могут и не должны отказываться от Афганистана. Если они это сделают, это будет катастрофический гуманитарный кризис. Наш моральный долг — помочь афганцам», — считает министр морских дел Али Заиди.

Пакистан разрабатывает правила использования волокон конопли

Министерство науки и технологий разработало первую в Пакистане политику в сфере выращивания конопли в медицинских и промышленных целях. В соответствии с документом, который направлен для утверждения в кабинет министров, для содействия инвесторам в этом секторе будет создан регулирующий орган с режимом «одного окна». Политика была сформулирована после консультаций со всеми заинтересованными сторонами, включая предпринимательские круги, министерство торговли и агентства по борьбе с оборотом наркотиков.

Работа по законодательному регулированию использования конопли была начата еще в 2020 году, одновременно с подготовкой правил по изготовлению масла из этого продукта.

Экономический потенциал производства волокна и масла из конопли в Пакистане оценивается примерно в 4 миллиарда долларов США. Министр науки и технологий Шибли Фараз рассказал, что правительство получает огромное количество заявок на выращивание конопли. Лицензии на этот вид деятельности уже выданы 100 местным компаниям. Фараз выразил надежду, что таким образом удастся сократить импорт лекарств и текстильных изделий. В целях безопасности вокруг конопляных полей будут возведены стены и установлены камеры видеонаблюдения.

Under a new national policy, the government of Pakistan will award 100 licenses for Hemp production.



The science and technology ministry wants to use Hemp to boost the country's economy.https://t.co/jTBb9uYvJk — Samaa English (@SamaaEnglish) December 14, 2021

ТТП объявляет о прекращении перемирия

Боевики «Техрик-е Талибан Пакистан» (ТТП, запрещено в РФ) объявили о прекращении месячного перемирия, заключенного ими с правительством Пакистана при посредничестве афганских талибов. Они обвинили официальный Исламабад в нарушении условий сделки, включая договоренность об освобождении арестованных членов группировки и формирование комитетов по переговорам. Несмотря на схожее название, ТТП не является частью афганского «Талибана». Она базируется на границе Пакистана, и многие годы пытается установить в стране законы шариата.

Подписанное в ноябре этого года перемирие — очередная неудачная попытка урегулирования конфликта. ТТП переложила ответственность за провал переговоров на Исламабад. В частности, боевики утверждают, что силы безопасности проводили рейды во время действия режима остановки огня.

«Теперь позвольте пакистанскому народу решать, кто не соблюдает соглашение — ТТП или армия и истеблишмент?» — говорится в заявлении группы.

ТТП наиболее известна мировой общественности нападением на Малалу Юсуфзай, школьницу, получившую Нобелевскую премию за свою работу по содействию образованию девочек. За годы деятельности организация стала причиной гибели тысяч мирных жителей. В 2014 году «Техрик-е Талибан Пакистан» атаковала государственную школу в Пешаваре, недалеко от границы с Афганистаном, в результате чего были убиты 149 человек, в том числе 132 ребенка.

Breaking: Pakistani Taliban (TTP) have refused to extend the ceasefire, accusing the Pakistani government of failing to honour various promises made during a month-long ceasefire, including the non-release of prisoners. pic.twitter.com/Dc1QephFVs — Ihsanullah Tipu Mehsud (@IhsanTipu) December 9, 2021

Пакистан отказался от участия в американском «Саммите за демократию»

Организованный американским президентом Джо Байденом «Саммит за демократию» был призван создать позитивную повестку дня для устранения угроз, с которыми сегодня сталкиваются демократические государства. Пакистанские СМИ сообщили, что страна не будет присутствовать на конференции из-за того, что не был приглашен «всепогодный партнер» Исламабада — Пекин.

В заявлении министерства иностранных дел говорится:

«Пакистан — крупная функциональная демократия с независимой судебной системой, активным гражданским обществом и свободными средствами массовой информации. Мы глубоко привержены дальнейшему углублению демократии, борьбе с коррупцией, а также защите прав человека... Мы ценим наше партнерство с Соединенными Штатами, которое мы хотим расширять как на двусторонней основе, так и в плане регионального и международного сотрудничества».

По словам Майкла Кугельмана, заместителя директора и старшего юриста по Южной Азии в Центре Уилсона, аналитической организации в Вашингтоне, правительство Имрана Хана хотело направить Белому дому «решительный сигнал» о своем недовольстве уровнем взаимодействия между двумя ведущими мировыми державами.

«Здесь также есть внутриполитический аспект. Пакистанская общественность не питает любви к продвижению демократической модели США, поэтому отказ от саммита даст хорошие электоральные дивиденды. Это именно то, что нужно кабинету министров, пытающемуся бороться с заоблачной инфляцией», — считает Майкл Кугельман.

#Gravitas | Pakistan has decided to skip @JoeBiden's democracy summit without offering a reason. Did #China order @ImranKhanPTI to reject Biden's invite? Has #Pakistan surrendered its foreign policy and sovereignty to Beijing? @palkisu tells you. pic.twitter.com/sOkx4F0quj — WION (@WIONews) December 9, 2021

Аналогичным образом, ТКА Рагхаван, бывший Верховный комиссар Индии в Пакистане, заявил, что отказ посетить мероприятие отражает общее состояние отношений между Америкой и Пакистаном.

«Президент Байден еще не сделал ни одного телефонного звонка премьер-министру Имрану Хану, что не слишком понравилось Исламабаду. Некоторые решения Вашингтона в последнее время вызывают недоумение. Можно спросить, почему на саммит не позвали Бангладеш», — сказал Рагхаван.

Говоря об участии Нью-Дели, он отметил:

«Для нас это платформа, где обсуждаются вопросы, по которым у нас нет возражений. Результат не имеет особого значения. В конце концов, принимающая сторона — наш близкий друг».

Пакистан не хочет выбирать между Китаем и США

На фоне растущей напряженности в отношениях между Соединенными Штатами и Китаем, министр иностранных дел Шах Махмуд Куреши ясно дал понять, что Пакистан не хочет присоединяться ни к одному лагерю. В разговоре с американскими журналистами он призвал Вашингтон не подталкивать мир к новой холодной войне.

Его взгляды были озвучены через несколько дней после того, как Исламабад пропустил организованный Джо Байденом саммит по вопросам демократии, на который не были приглашены Си Цзиньпин и Владимир Путин. Махмуд Куреши заявил, что его стране будет нелегко поддерживать сбалансированные отношения с обеими державами из-за политики Вашингтона.

«Соединенные Штаты игнорируют ошибки Индии, чтобы держать в узде Китай», — добавил он.

Говоря об американо-пакистанских отношениях, Куреши сказал, что Пакистан хочет хороших отношений с США, подчеркнув, что правительство Имрана Хана хочет изменить свою стратегию с геополитической на геоэкономическую, и Америка может помочь в этом посредством торговли, инвестиций и передачи технологий.

US-China tension: Pakistan does not want to join any camp, says Qureshi https://t.co/aZMnKbrn7s — HumQadam TV (@HumQadamTV) December 15, 2021

В Исламабаде открыта первая в стране «пластиковая дорога»

Министр внутренних дел Шейх Рашид Ахмед открыл первую в Пакистане экологически чистую «пластиковую дорогу» в Исламабаде. Выступая перед СМИ, он сказал, что инициатива строительства подобных трасс направлена на снижение загрязнения окружающей среды пластиковыми отходами. Со временем эта концепция будет использована не только в столице, но и в других городах страны.

Проект, для которого было использовано 10 тонн пластиковых бутылок, был реализован совместно с Coca-Cola, Национальным инкубационным центром и Управлением капитального строительства. В Исламабаде ежедневно производится около 700 тонн отходов, в том числе около 150 тонн пластика. Использование его для строительства дорог является общемировой практикой, поскольку они более долговечны.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.