БЕЗФИЛЬТРОВ c Настей Стецевят. Сколько зарабатывает донор яйцеклетки?

В новом выпуске проекта #БЕЗФИЛЬТРОВ ведущий Антон Беккужев попадает в мир звезды телепроекта «Дом-2» Анастасии Стецевят. Девушка провела экскурсию по своей «блогерской хате» и шоуруму, а также познакомила с личным пластическим хирургом.

Жизнь Насти Стецевят бурлит: за последние несколько месяцев наша героиня успела выйти замуж за популярного актера Максима Колесникова, поссорится и расстаться с ним, а также увеличить грудь и съездить на родину в Украину.

Instagram-модель рассказал Антону Беккужеву о своем сложном характере, о кризисе в отношениях с мужем и семьей, о сеансах у психотерапевта, а также об увеличении груди. Антону даже удалось побывать в клинике у пластического хирурга Вадима Бакова и пощупать реальные импланты.

Девушка поделилась историей, как она стала самым дорогим донором Украины, продав свою яйцеклетку за приличную сумму, а также какие последствия испытала после этой процедуры. Об этом и многом другом — в новом выпуске передачи #БЕЗФИЛЬТРОВ.