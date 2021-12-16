Расчеты С-400 отработали оперативное развертывание боевых комплексов на учениях в Крыму

Симферополь, 16 декабря. Расчеты зенитных систем С-400 «Триумф» провели тактико-специальные учения по защите воздушного пространства в Крыму.

В рамках маневров военнослужащие отработали быструю смену позиций. Ракетчики в кратчайшие сроки свернули пусковые установки и переместились на резервные позиции, где оперативно выполнили боевое развертывание комплексов С-400, передает телеканал «Звезда».

«48 секунд — касание, и контейнеры в вертикальном положении. Теперь весь дивизион готов отразить угрозу», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ходе масштабных учений на полуострове расчеты С-400 отразили воздушное нападение «неприятеля». В роли противника выступили фронтовые бомбардировщики Су-24М.