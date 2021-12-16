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Экономист Колташов: государство может поддержать пенсионеров новогодними выплатами

  /   Обновлено: 16 декабря 2021 19:39
Экономика
Экономист Колташов: государство может поддержать пенсионеров новогодними выплатами
Федеральное агентство новостей

Москва, 16 декабря. Решение о выплатах 13-й пенсии поможет сохранить лояльность и сгладить последствия кризиса, вызванного коронавирусом, считает экономист Василий Колташов.

Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов разработал инициативу, согласно которой пожилые россияне смогут получать предпраздничную выплату каждый год. Инфляция по итогам 2021-го может достигнуть 9%, что негативно отразится на доходах пенсионеров, говорится в пояснительной записке.

«В России после 2014 года начала меняться экономическая политика в сторону принципов возрождения национального производства. На следующем этапе поменялась и политика, обращенная к людям. Она стала социально-патриотической. В этом ключе вполне логично, что в ответ на удар новой волны мирового экономического кризиса 2020 года, власти стараются поддержать пенсионеров, чье материальное положение оказалось под час особенно трудным», — объяснил Колташов в беседе с Общественной Службой Новостей.

Инфляция, по его словам, оказалась сильной, а прошлый год принес много неприятных событий. Именно поэтому назначение новогодней выплаты может стать оправданной и логичной мерой в текущих условиях.

Сенатор Валерий Рязанский высказал мнение, что единственным источником средств для указанной меры поддержки могут стать только резервы страны. Для этого необходимо разрешение президента Владимира Путина, цитирует его «ФедералПресс».

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Все новости / Экономика / Экономист Колташов: государство может поддержать пенсионеров новогодними выплатами
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