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Легковой автомобиль сгорел в центре Ялты

Происшествия

В Крыму произошло ЧП с дорогой иномаркой. В центре Ялты загорелся Mercedes-Benz ML 500. В результате пожара было парализовано автомобильное движение. О погибших и потерпевших не сообщается.

Происшествие случилось на улице Киевской вечером 16 декабря. Дорогая иномарка вспыхнула, заблокировав автомобильный трафик. Проезжающим машинам приходится объезжать место ЧП по Советской площади, которая является пешеходной, и где в настоящий момент проходит Новогодняя ярмарка. Причины возгорания в автомобиле, а также наличие потерпевших уточняются. На месте работает пожарная бригада. 

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Все новости / Происшествия / Легковой автомобиль сгорел в центре Ялты
крым ялта
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