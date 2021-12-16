Легковой автомобиль сгорел в центре Ялты

В Крыму произошло ЧП с дорогой иномаркой. В центре Ялты загорелся Mercedes-Benz ML 500. В результате пожара было парализовано автомобильное движение. О погибших и потерпевших не сообщается.

Происшествие случилось на улице Киевской вечером 16 декабря. Дорогая иномарка вспыхнула, заблокировав автомобильный трафик. Проезжающим машинам приходится объезжать место ЧП по Советской площади, которая является пешеходной, и где в настоящий момент проходит Новогодняя ярмарка. Причины возгорания в автомобиле, а также наличие потерпевших уточняются. На месте работает пожарная бригада.