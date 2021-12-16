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Агент Паоло Ваноли подтвердил назначение итальянца тренером «Спартака»

Спорт
Агент Паоло Ваноли подтвердил назначение итальянца тренером «Спартака»
Global Look Press  /  Uwe Anspach/dpa

Москва, 16 декабря. Агент итальянского тренера Паоло Ваноли сообщил, что бывший помощник Антони Конте возглавит столичный «Спартак».

Московский «Спартак» в ближайшее время объявит о назначении Паоло Ваноли новым главным тренером команды, заверил агент итальянского специалиста Андреа Д'Амико. Его слова были опубликованы в Twitter-аккаунте передачи Tutti Convocati.

«Паоло Ваноли — новый тренер «Спартака». Клуба, который я очень хорошо знаю. Клуба с фантастическим стадионом и отличным спортивным центром», — подчеркнул агент.

Ваноли работал ассистентом Конте в лондонском «Челси» и миланском «Интере». Итальянский специалист никогда не возглавлял профессиональный клуб.

Ранее ветеран «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили раскритиковал Леонида Федуна из-за увольнения португальца Руя Витории. Он обвинил президента красно-белых в нарушении человеческой этики.

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